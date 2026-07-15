Dünyaca Ünlü Film Yıldızının Taktığı Küpelerin 3000 Yıllık Nadir Koleksiyona Ait Olduğu Ortaya Çıktı

Nolan'ın aksiyon destanı 'The Odyssey' için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Destansı hikaye anlatımı ve film yapımcılığıyla tanınan Nolan, efsanevi kahraman Odysseus'un tanrılarla, canavarlarla ve kaderin kendisiyle savaştığı, evine dönüş yolculuğunu konu alan bu öyküye kendine özgü yorumunu getirecek. Film, en son teknolojik gelişmelerle donatılmış IMAX ekranlarında gösterime girecek ve izleyicilere şimdiye kadarki en iyi Nolan filmini sunacak.

Merakla beklenen filmin kadrosunda birbirinden ünlü isimler bulunuyor. Son dönemde Oppenheimer filmiyle büyük beğeni toplayan Matt Damon, efsanevi Yunan kahramanı Odysseus rolünde başrolü üstlenecek. Örümcek Adam rolüyle geniş kitlelerce tanınan Tom Holland, uzun zamandır kayıp olan babasını bulmak için bir yolculuğa çıkan Odysseus'un kararlı oğlu Telemakhos'u canlandıracak. Charlize Theron da Odysseus'un yolculuğunda önemli bir rol oynayan güçlü ve gizemli büyücülük tanrıçası Circe rolünde olacak.

Kadroda ayrıca Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Jon Bernthal, Mia Goth, Elliot Page, John Leguizamo ve Benny Safdie yer alıyor.

The Odyssey, 17 Temmuz'daki vizyon tarihinden önce Londra, New York ve Paris'de prömiyerini gerçekleştirdi.