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Dünyaca Ünlü Film Yıldızının Taktığı Küpelerin 3000 Yıllık Nadir Koleksiyona Ait Olduğu Ortaya Çıktı

Dünyaca Ünlü Film Yıldızının Taktığı Küpelerin 3000 Yıllık Nadir Koleksiyona Ait Olduğu Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.07.2026 - 13:58
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Dünyaca ünlü film yıldızı Zendaya, Christopher Nolan imzalı The Odyssey filminin dünya prömiyerinde tüm dikkatleri üzerine çekti. Method dressing, yani canlandırdığı karaktere uygun stil yaratma, uygulayan Zendaya, en çok mitolojik karakterlerden alınan ilhamla tasarlanan görünümüyle konuşuldu.

Zendaya'nın bir kombinindeki küpelerin ise tarihi eser olduğu ortaya çıktı.

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Christopher Nolan imzalı The Odyssey filmi için heyecan dorukta.

Christopher Nolan imzalı The Odyssey filmi için heyecan dorukta.

Nolan'ın aksiyon destanı 'The Odyssey' için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Destansı hikaye anlatımı ve film yapımcılığıyla tanınan Nolan, efsanevi kahraman Odysseus'un tanrılarla, canavarlarla ve kaderin kendisiyle savaştığı, evine dönüş yolculuğunu konu alan bu öyküye kendine özgü yorumunu getirecek. Film, en son teknolojik gelişmelerle donatılmış IMAX ekranlarında gösterime girecek ve izleyicilere şimdiye kadarki en iyi Nolan filmini sunacak.

Merakla beklenen filmin kadrosunda birbirinden ünlü isimler bulunuyor. Son dönemde Oppenheimer filmiyle büyük beğeni toplayan Matt Damon, efsanevi Yunan kahramanı Odysseus rolünde başrolü üstlenecek. Örümcek Adam rolüyle geniş kitlelerce tanınan Tom Holland, uzun zamandır kayıp olan babasını bulmak için bir yolculuğa çıkan Odysseus'un kararlı oğlu Telemakhos'u canlandıracak. Charlize Theron da Odysseus'un yolculuğunda önemli bir rol oynayan güçlü ve gizemli büyücülük tanrıçası Circe rolünde olacak. 

Kadroda ayrıca Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Jon Bernthal, Mia Goth, Elliot Page, John Leguizamo ve Benny Safdie yer alıyor.

The Odyssey, 17 Temmuz'daki vizyon tarihinden önce Londra, New York ve Paris'de prömiyerini gerçekleştirdi.

Kırmızı halıda en dikkat çeken isim 'Method Dressing' uygulayan Zendaya oldu.

Kırmızı halıda en dikkat çeken isim 'Method Dressing' uygulayan Zendaya oldu.

Zendaya, filmlerin kırmızı halılarında uyguladığı method dressing ile sık sık adından söz ettiriyor. Yani ünlü isim, filmde canlandırdığı karakterin ruhunu ve temasını stiline yansıtıyor. Örneğin Örümcek Adam filminde ağlarla süslenen bir elbise tercih ederken Dune filminde çöl konseptini yansıtan bir tasarım taşıyor. 

The Odyssey filminde bilgelik ve savaş tanrıçası Athena'ya hayat veren Zendaya, kırmızı halıda yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Londra, New York ve Paris'te düzenlenen tanıtım etkinliklerinde Zendaya, Yunan tanrıçalarının, mitolojinin bir yansıması gibiydi.

Zendaya'nın en dikkat çeken görünümlerinden biri de Londra'daki seçimiydi.

Zendaya'nın en dikkat çeken görünümlerinden biri de Londra'daki seçimiydi.

Ünlü isim, özel tasarım bir Jacquemus elbise tercih etti. Bembeyaz, kolsuz tasarım, hem sadeliği hem de zarifliğiyle dikkat çekti. Sırt dekoltesi, saçlarını kapatan şalla birleştirilmişti ve böylece Yunan esintileri hissediliyordu. Bu ikonik görünüm, Yunan tanrıçalarının modern bir yorumu olarak okundu. Zendaya'nın ihtişamlı takılarıyla, sade topuklularıyla ve Akdeniz esintileri taşıyan makyajıyla tamamladığı bu görünüm, moda eleştirmenlerinden yine tam not aldı.

Kusursuz görünümün en vurucu noktası ise mücevherler oldu.

Kusursuz görünümün en vurucu noktası ise mücevherler oldu.

Zendaya'nın küpelerinin aslında birer tarihi eser olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 3 bin yıllık küpelerin, Barron London tarafından tedarik edildiği, İngiliz tasarımcı Glenn Spiro tarafından modern işçilikle yeniden tasarlandığı ortaya çıktı.

Barron London'ın sitesinde, bu mücevher şu sözlerle tanıtılıyor:

'İran'da Ziwiye dönemine ait iki adet altın madalyon plaka. Glenn Spiro tarafından sarı altın üzerine pırlantalarla tasarlandı.'

Ziwiye hazinesinde altın, gümüş ve fildişi eşyaların bulunduğu biliniyor.

Ziwiye hazinesinde altın, gümüş ve fildişi eşyaların bulunduğu biliniyor.

Ziwiye hazinesinin 1947'de, Ziwiyeh kalesi dışındaki bir arazide ortaya çıkarıldığı aktarılıyor. Hazinede altın, gümüş ve fildişi eşyaların yanı sıra insan yüzü şeklinde birkaç altın parça da bulunduğu söyleniyor. 

Ziwiye Hazinesi'nin örneklerinin kamu ve özel koleksiyonlara dağılmış durumda olduğu biliniyor. Hazineye atfedilen eşyalar şu anda New York'taki Metropolitan Müzesi , Paris'teki Louvre ve Londra'daki British Museum koleksiyonlarında sergileniyor.

Kimileri de kırmızı halılarda!

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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