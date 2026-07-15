Dünyaca Ünlü Film Yıldızının Taktığı Küpelerin 3000 Yıllık Nadir Koleksiyona Ait Olduğu Ortaya Çıktı
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Dünyaca ünlü film yıldızı Zendaya, Christopher Nolan imzalı The Odyssey filminin dünya prömiyerinde tüm dikkatleri üzerine çekti. Method dressing, yani canlandırdığı karaktere uygun stil yaratma, uygulayan Zendaya, en çok mitolojik karakterlerden alınan ilhamla tasarlanan görünümüyle konuşuldu.
Zendaya'nın bir kombinindeki küpelerin ise tarihi eser olduğu ortaya çıktı.
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Christopher Nolan imzalı The Odyssey filmi için heyecan dorukta.
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Kırmızı halıda en dikkat çeken isim 'Method Dressing' uygulayan Zendaya oldu.
Zendaya'nın en dikkat çeken görünümlerinden biri de Londra'daki seçimiydi.
Kusursuz görünümün en vurucu noktası ise mücevherler oldu.
Ziwiye hazinesinde altın, gümüş ve fildişi eşyaların bulunduğu biliniyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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