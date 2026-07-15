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Japonya'da Ölüm Yaşamış Evlere İlgi Artıyor: Bir Firma "Perili Değildir" Belgesi Veriyor

Japonya'da Ölüm Yaşamış Evlere İlgi Artıyor: Bir Firma "Perili Değildir" Belgesi Veriyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.07.2026 - 11:50
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Japon kültüründe, öteki dünyaya göçen 'huzursuz' ruhların uzun süre bu dünyada kalıp kötü şans getireceğine inanılır. Özellikle kötü bir ölüm yaşandıysa, o ruh bu dünyada 'tıkılı' kalabilir. Kötü ölümlerin yaşandığı evler de diğer evlere göre kötü bir şöhrete sahiptir. 

Fakat son yıllarda kiralık evlerin fiyatlarının artması, insanların 'kötü auraya sahip' ya da 'perili' evlere ilgi göstermesine yol açtı. Bir firma da bu evleri kötü ruhlardan arındırmaya başladı.

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Japon kültüründe huzursuz ruhların uzun süre boyunca şanssızlık getirebileceğine inanılır.

Japon kültüründe huzursuz ruhların uzun süre boyunca şanssızlık getirebileceğine inanılır.

Örneğin cinayet, intihar veya yalnız ölüm gibi olayların ardından büyük bir şanssızlık geleceği düşünülür. Bu nedenle kötü olayların yaşandığı evler de halk arasında çok tercih edilmez. Hatta bu evlere verilen özel bir isim vardır ve gayrimenkul hukukuna göre, satıcıların evde yaşanan trajediyi açıklamaları gerekir.

Fakat bu durum, son zamanlarda değişmeye başladı. Bu durumun nedeni ise ekonomi.

Gayrimenkul fiyatları yükseldikçe, 'kötü bir aura'ya sahip bazı evler daha çok ilgi görmeye başladı.

"Perili" evlerin fiyatlarında yüzde 10 ila 20 arasında bir indirim yapılıyor.

"Perili" evlerin fiyatlarında yüzde 10 ila 20 arasında bir indirim yapılıyor.

Daha ucuz olan bu evleri tercih eden kişiler, kötü ruhlardan kendilerini korumak için de bu konuda uzmanlaşan bir şirkete başvuruyor. Şirket, 'perili' evleri araştırma konusunda uzmanlaşmış ve kiracıların korkularını hafifletmek ve mülklerin değerini korumak için şeytan çıkarma ayinleri yapıyor. 

2022 yılında emlakçı Kazutoshi Kodama, 'hayalet evleri' araştırma konusunda uzmanlaşan Kachimode şirketini kurdu. Kachimode'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bugüne kadar yüzlerce ev incelendi ve kötü ruhlardan kurtarıldı. 

Japon medya kuruluşu Toyo Keizai'ye verdiği röportajda Kodama, ekibinin genellikle her mülkte birkaç gün geçirdiğini ve anormallikleri tespit etmek için bilimsel yöntemler kullandığını belirtiyor.

Termal kameralar, video ve ses kayıt cihazları, elektromanyetik alan ölçerler kullanıyorlar.

Termal kameralar, video ve ses kayıt cihazları, elektromanyetik alan ölçerler kullanıyorlar.

Şirket, evde kötü ruh olup olmadığını tespit etmek için teknolojiden yararlandığını belirtiyor. Oda sıcaklığı, nem, gürültü, hava basıncı ve hava akışı gibi faktörler detaylı bir şekilde takip ediliyor. Şirket daha sonra 'paranormal olaylara rastlanmadığını' doğrulayan bir sertifika veriyor. Web sitelerinde yer alan bilgilere göre, bu tür bir incelemenin en güncel fiyatı günlük 80.000 ile 150.000 arasında (540 ile 1.000 ABD doları) değişiyor.

Anlatılan bir hikayeye göre, Chiba vilayetindeki bir evde anne intihar etmiş ve oğlu da orada hayatını kaybetmişti. Kodama'nın soruşturması sırasında, bilgisayarın aniden kapandığı ve bir daha açılmadığı söylendi. Evde yaklaşık 20 gece geçiren ekip, küçük elektromanyetik anormallikler tespit edildiğini söyledi. Bu eve 'güvenlidir' sertifikası verilmedi. 

Japonya'da evleri tutulmayan bazı ev sahipleri, şeytan kovma ayinleri için Budist rahipleri veya Şinto din adamlarını da evlerine davet ediyor. Din adamları, bir süreliğine o evde yaşıyor ve evi kötü ruhlardan temizliyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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