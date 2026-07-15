Japonya'da Ölüm Yaşamış Evlere İlgi Artıyor: Bir Firma "Perili Değildir" Belgesi Veriyor
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Japon kültüründe, öteki dünyaya göçen 'huzursuz' ruhların uzun süre bu dünyada kalıp kötü şans getireceğine inanılır. Özellikle kötü bir ölüm yaşandıysa, o ruh bu dünyada 'tıkılı' kalabilir. Kötü ölümlerin yaşandığı evler de diğer evlere göre kötü bir şöhrete sahiptir.
Fakat son yıllarda kiralık evlerin fiyatlarının artması, insanların 'kötü auraya sahip' ya da 'perili' evlere ilgi göstermesine yol açtı. Bir firma da bu evleri kötü ruhlardan arındırmaya başladı.
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Japon kültüründe huzursuz ruhların uzun süre boyunca şanssızlık getirebileceğine inanılır.
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"Perili" evlerin fiyatlarında yüzde 10 ila 20 arasında bir indirim yapılıyor.
Termal kameralar, video ve ses kayıt cihazları, elektromanyetik alan ölçerler kullanıyorlar.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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