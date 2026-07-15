Japonya'da Ölüm Yaşamış Evlere İlgi Artıyor: Bir Firma "Perili Değildir" Belgesi Veriyor

Japon kültüründe, öteki dünyaya göçen 'huzursuz' ruhların uzun süre bu dünyada kalıp kötü şans getireceğine inanılır. Özellikle kötü bir ölüm yaşandıysa, o ruh bu dünyada 'tıkılı' kalabilir. Kötü ölümlerin yaşandığı evler de diğer evlere göre kötü bir şöhrete sahiptir.

Fakat son yıllarda kiralık evlerin fiyatlarının artması, insanların 'kötü auraya sahip' ya da 'perili' evlere ilgi göstermesine yol açtı. Bir firma da bu evleri kötü ruhlardan arındırmaya başladı.

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