Altında Yeni Rakam Belli Oldu: Dev Şirket Altının 2027'de Göreceği Seviyeyi Açıkladı

Yüksek enflasyon baskısı ve merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik belirsizlikler, altın tahminlerini aşağı yönlü revize ettirdi. Buna rağmen uzmanlar, altının uzun vadeli geleceği konusunda oldukça iyimser.

Peki, altın fiyatları ne kadar olacak? Tahminlere göre altın fiyatları 2026-2027 boyunca ortalama 4 bin 700 dolar seviyesinde kalacak. Uzmanlar 2028 ve 2029 yıllarında ise ortalama fiyatın 4 bin dolar barajının üzerinde kalacağı konusunda hemfikir.

VanEck yöneticisi Imaru Casanova, yatırımcılara şu tavsiyede bulundu:

'Kısa vadeli dalgalanmalar portföyler üzerinde baskı yaratsa da büyük resme odaklanmak şart. Jeopolitik gerilimler, Orta Doğu’da bitmek bilmeyen çatışmalar ve küresel enflasyon endişeleri, yatırımcıları kaçınılmaz olarak risk analizlerini yeniden yapmaya ve güvenli limanlara sığınmaya zorlayacaktır.'

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