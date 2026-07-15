Altında Yeni Rakam Belli Oldu: Dev Şirket Altının 2027'de Göreceği Seviyeyi Açıkladı
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Son aylarda tarihi düşüş yaşayan altınla ilgili dünyanın önde gelen yatırım şirketinden yeni tahmin geldi. Sert düşüşler yaşayan altının son bir yıllık süreçte yatırımcısının yüzünü güldürdüğü hatırlatılırken 2027 için beklenen altın fiyatı açıklandı.
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Altın fiyatlarıyla ilgili yeni rapor yayımlandı. Altın, yüzde 22 oranında değer kazandı.
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Altın ne kadar olacak? Uzmanlar altının ne kadar olacağını tahmin etti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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