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Altında Yeni Rakam Belli Oldu: Dev Şirket Altının 2027'de Göreceği Seviyeyi Açıkladı

Altında Yeni Rakam Belli Oldu: Dev Şirket Altının 2027'de Göreceği Seviyeyi Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.07.2026 - 21:22
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Son aylarda tarihi düşüş yaşayan altınla ilgili dünyanın önde gelen yatırım şirketinden yeni tahmin geldi. Sert düşüşler yaşayan altının son bir yıllık süreçte yatırımcısının yüzünü güldürdüğü hatırlatılırken 2027 için beklenen altın fiyatı açıklandı.

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Altın fiyatlarıyla ilgili yeni rapor yayımlandı. Altın, yüzde 22 oranında değer kazandı.

Altın fiyatlarıyla ilgili yeni rapor yayımlandı. Altın, yüzde 22 oranında değer kazandı.

Değerli metaller ve portföy yönetimi konusunda dünyanın önde gelen ABD'li şirketlerinden VanEck, altınla ilgili bir analiz yayımladı. Şirket yöneticisi Imaru Casanova tarafından paylaşılan rapora göre, altın fiyatları Temmuz 2025'teki 3 bin 300 dolar seviyelerine kıyasla yaklaşık yüzde 22 oranında değer kazandı. 

Asıl patlama madencilik sektöründe gerçekleşti. Aynı dönemde genel emtia sektörü yüzde 26 artış kaydederken, altın madenciliği yapan şirketlerin hisseleri tam yüzde 46 oranında yükseldi.

Altın ne kadar olacak? Uzmanlar altının ne kadar olacağını tahmin etti.

Altın ne kadar olacak? Uzmanlar altının ne kadar olacağını tahmin etti.

Yüksek enflasyon baskısı ve merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik belirsizlikler, altın tahminlerini aşağı yönlü revize ettirdi. Buna rağmen uzmanlar, altının uzun vadeli geleceği konusunda oldukça iyimser. 

Peki, altın fiyatları ne kadar olacak? Tahminlere göre altın fiyatları 2026-2027 boyunca ortalama 4 bin 700 dolar seviyesinde kalacak. Uzmanlar 2028 ve 2029 yıllarında ise ortalama fiyatın 4 bin dolar barajının üzerinde kalacağı konusunda hemfikir.

VanEck yöneticisi Imaru Casanova, yatırımcılara şu tavsiyede bulundu:

'Kısa vadeli dalgalanmalar portföyler üzerinde baskı yaratsa da büyük resme odaklanmak şart. Jeopolitik gerilimler, Orta Doğu’da bitmek bilmeyen çatışmalar ve küresel enflasyon endişeleri, yatırımcıları kaçınılmaz olarak risk analizlerini yeniden yapmaya ve güvenli limanlara sığınmaya zorlayacaktır.'

(Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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