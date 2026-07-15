Özgür Özel’in Kuracağı Yeni Partinin İsmini İsmail Saymaz Açıkladı
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Mutlak butlan kararı sonra CHP’de ikiye bölündü. Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa gelmesinin ardından partide hareketlilik devam ederken Özgür Özel, yeni parti kurulacağını açıkladı. Çalışmaların devam ettiğini belirten Özel’in kuracağı partinin ismine dair ise İsmail Saymaz’dan kulis geldi.
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Özgür Özel yeni parti kuracak mı?
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İsmail Saymaz, Özgür Özel'in kuracağı partinin adını açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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