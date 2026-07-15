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Özgür Özel’in Kuracağı Yeni Partinin İsmini İsmail Saymaz Açıkladı

Özgür Özel’in Kuracağı Yeni Partinin İsmini İsmail Saymaz Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.07.2026 - 20:03
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Mutlak butlan kararı sonra CHP’de ikiye bölündü. Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa gelmesinin ardından partide hareketlilik devam ederken Özgür Özel, yeni parti kurulacağını açıkladı. Çalışmaların devam ettiğini belirten Özel’in kuracağı partinin ismine dair ise İsmail Saymaz’dan kulis geldi.

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Özgür Özel yeni parti kuracak mı?

Özgür Özel yeni parti kuracak mı?

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamada kurulacak yeni parti için çalışmalara başlandığını duyurdu. İsim ve logo üzerinde çalıştıklarını ifade eden Özel, “Temmuz sonu ağustos başı gibi adım atılır” dedi. 

Özgür Özel, “İsmi millet belirliyor, ben henüz belirlemedim. İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. 20 Temmuz elbette bekleniyor. Biz hukuki mücadele de veriyoruz ama hepsinin bir iki haftalık işi var. Ondan sonra seçilmiş il başkanlarımızla konuşarak koordineli ve eş zamanlı şekilde ilerleyeceğiz” açıklamasında bulunmuştu.

İsmail Saymaz, Özgür Özel'in kuracağı partinin adını açıkladı.

İsmail Saymaz, Özgür Özel'in kuracağı partinin adını açıkladı.
twitter.com

Gazeteci İsmail Saymaz, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

'Özgür Özel’in aklından geçen ve en çok üzerinde durulan isim: Yeni Parti.

Yeni Parti’nin kuruluş dilekçesi gelecek hafta verilecek.

Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer’in Yeni Parti’de görev almayacağı ifade ediliyor.

‘Yeni Parti’ adıyla daha önce iki kez parti kuruldu. 1993’te Turgut Özal’ın kardeşi Yusuf Bozkurt Özal, 2008’de ise CHP İstanbul Milletvekili Tuncay Özkan, bu isimle parti kurmuştu.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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