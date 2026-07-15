Özgür Özel’in Kuracağı Yeni Partinin İsmini İsmail Saymaz Açıkladı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamada kurulacak yeni parti için çalışmalara başlandığını duyurdu. İsim ve logo üzerinde çalıştıklarını ifade eden Özel, “Temmuz sonu ağustos başı gibi adım atılır” dedi.

Özgür Özel, “İsmi millet belirliyor, ben henüz belirlemedim. İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. 20 Temmuz elbette bekleniyor. Biz hukuki mücadele de veriyoruz ama hepsinin bir iki haftalık işi var. Ondan sonra seçilmiş il başkanlarımızla konuşarak koordineli ve eş zamanlı şekilde ilerleyeceğiz” açıklamasında bulunmuştu.