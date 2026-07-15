article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Manisa'da Orman Yangını: Alevler İzmir-İstanbul Otoyolu'na Ulaştı

Manisa'da Orman Yangını: Alevler İzmir-İstanbul Otoyolu'na Ulaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.07.2026 - 16:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek İzmir-İstanbul Otoyolu'na ulaştı. Ulaşımın geçici olarak durdurulduğu bölgede yangına 8 uçak, 8 helikopter ve çok sayıda kara ekibiyle müdahale ediliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Manisa'daki orman yangını İzmir-İstanbul Otoyolu'na ulaştı.

Manisa'daki orman yangını İzmir-İstanbul Otoyolu'na ulaştı.

Akhisar ilçesine bağlı Evkafteke Mahallesi'nde saat 13.10 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarın ardından ekipler bölgeye sevk edilirken, yangına ilk müdahale saat 13.20'de yapıldı. Yangına 8 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan duman ve alevlerinin İzmir-İstanbul Otoyolu'na ulaştı. Yangının büyümesi üzerine güvenlik amacıyla otoyol trafiğe kapatıldı. Bölgede ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için çalışmalar sürerken, ekiplerin yangını kontrol altına alma mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Yangından görüntüler:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın