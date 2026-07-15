Haluk Levent'e Milyonlarca Dolar Borç Vermiş: Ece Güner ile Haluk Levent Arasındaki Borç Trafiğinin Detayları
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Haluk Levent ve AHBAP derneğine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avukat Ece Güner’in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Güner, deprem felaketi sonrası tanıştığı ve güven duyduğu Levent’e farklı zamanlarda toplam 1 milyon 570 bin dolar borç verdiğini itiraf etti. Paraları ünlü sanatçının yönlendirdiği tanımadığı kişilerin hesaplarına gönderdiğini belirten Güner, MASAK raporlarına yansıyan milyonlarca liralık devasa hareketliliğin de tamamen bu borç alışverişinden kaynaklandığını öne sürdü.
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Kamuoyunun yakından takip ettiği AHBAP soruşturması kapsamında Haluk Levent ile beraber gözaltına alınan Avukat Ece Güner’in savcılık ifadesinin tüm detayları netleşti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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