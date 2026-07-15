Haluk Levent'e Milyonlarca Dolar Borç Vermiş: Ece Güner ile Haluk Levent Arasındaki Borç Trafiğinin Detayları

Uzun yıllardır avukatlık mesleğini sürdüren ve kendi beyanına göre ciddi bir birikime sahip olan Güner, Haluk Levent'e toplamda 1 milyon 570 bin dolar borç verdiğini açıkladı. İfade tutanaklarına göre ünlü sanatçıyla deprem felaketi sonrasında derneğe yaptığı yardımlar vesilesiyle tanışan Güner, aralarında kurulan bu bağ sonrasında yüklü miktardaki para transferlerini gerçekleştirdi. Süreç, Levent'in deprem bölgesindeki acil ihtiyaçları gerekçe göstererek kendisinden ilk etapta 300 ila 400 bin dolar arasında bir meblağ istemesiyle başladı. Güner, istenen bu rakamı Levent'in kendisine ilettiği farklı şahıslara ait banka hesaplarına döviz karşılığı Türk Lirası olarak yatırdığını ifade etti.

İlk alınan borcun kısa süre içinde iade edilmesinin ardından, taraflar arasındaki para trafiği çok daha büyük boyutlara ulaştı. İddiaya göre, Ankara'da AHBAP öncülüğünde dev bir teknoloji parkı kurulacağı ve bu projeye destek verecek olan iş insanlarının fonlarının geçici olarak bloke edildiği söylendi. Bu yeni gerekçeyle kendisinden yeniden borç talep edilen Güner, önceki ödemelerin sorunsuz yapılmasına güvenerek yaklaşık 1 milyon dolar daha gönderdi. İlerleyen süreçte bu rakama 570 bin dolarlık bir ekleme daha yapıldı ve toplam verilen borç miktarı 1 milyon 570 bin dolara ulaştı. Tüm bu ödemeler karşılığında Haluk Levent'in bizzat imzasını taşıyan döviz bazlı borç tutanakları hazırlandığını belirten Güner, borçların aylar içinde Türk Lirası olarak kendisine parça parça ödendiğini vurguladı. Ece Güner, elindeki bu ıslak imzalı belgeleri de iddialarını kanıtlamak amacıyla soruşturma dosyasına sundu.

Soruşturmanın en kritik noktalarından biri olan MASAK raporlarındaki devasa para hareketleri de sorgu sırasında Güner'e yöneltilen başlıca sorular arasındaydı. Raporda Zafer Yay, Emrah Gödeliner ve Yeliz Kaya gibi isimlerin hesaplarına toplamda on milyonlarca lira gönderildiği, aynı şekilde bu kişilerden de Güner'in hesaplarına yüklü geri ödemeler yapıldığı tespit edilmişti. Ünlü avukat, para gönderdiği bu şahısları gerçek hayatta kesinlikle tanımadığını, isimleri sadece Haluk Levent'in kendisine ilettiği IBAN numaralarından bildiğini savundu. Gönderdiği paraların nerede ve nasıl kullanıldığına dair hiçbir fikri olmadığını söyleyen Güner, banka hesaplarındaki o büyük hareketliliğin tamamen bu borç verme ve borcu geri alma işlemlerinden kaynaklandığını, kaynağın da kendi mesleki birikimi olduğunu dile getirdi. AHBAP derneği içinde hiçbir zaman resmi bir görev almadığını ve Haluk Levent’in şahsi avukatlığını ya da danışmanlığını yapmadığını açıkça belirten Ece Güner, sürece sadece bir bağışçı ve borç veren olarak dahil olduğunun altını çizdi.