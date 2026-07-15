AHBAP Ekibinde Çalışan Melek Mosso, Haluk Levent Sessizliğini Bozdu!

Özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından organize ettiği yardım faaliyetleriyle gündeme gelen Levent, son günlerde hakkında başlatılan adli soruşturmayla kamuoyunun odağında yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent, dün Bursa'da 'Dernekler Kanunu'na muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Örgüt üyeliği' suçlamaları kapsamında gözaltına alınmıştı. Soruşturma dosyasında, Levent'in 2020-2026 yılları arasında yaklaşık 990 milyon lira tutarında bahis oynadığı, bu süreçte yaklaşık 390 milyon lira kaybettiği ve AHBAP Derneği hesabından asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği iddia edilmişti.

Gözaltının ardından ilk olarak Haluk Levent'in ifade sırasında konuşmasına izin verilmediğini öne sürdüğü ve susma hakkını kullandığını belirttiği ifade tutanağı kamuoyuna yansımıştı. Bugün ise sanatçının savcılığa verdiği ifadenin tamamı ortaya çıktı. Levent'in ifadesinde, 'Haluk Levent olarak ben ne kendimi ne etrafımı ne işlerimi maalesef doğru dürüst yönetemedim. Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Ben bu yılın sonuna kadar usulsüzlük görünen her şeyi zaten Ahbap defterlerine kaydederek düzeltme yolundaydım ama buna izin verilmedi. Bu saatten sonra söyleyeceğiniz ya da soracağınız hiçbir sorunun aşağıda belirteceğim açıklamalar dışında bir anlamı kalmayacaktır.' ifadelerini kullandığı öğrenilmişti.