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AHBAP Ekibinde Çalışan Melek Mosso, Haluk Levent Sessizliğini Bozdu!

AHBAP Ekibinde Çalışan Melek Mosso, Haluk Levent Sessizliğini Bozdu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.07.2026 - 17:17
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AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'in verdiği ifade gündemdeki yerini korurken, deprem döneminde dernek çatısı altında gönüllü olarak çalışan şarkıcı Melek Mosso da sessizliğini bozdu. Gece Muhabiri Samet Aday'a konuşan Mosso, yaşanan süreci yakından takip ettiğini belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Haluk Levent, yıllardır sadece müzik kariyeriyle değil, kurucusu olduğu AHBAP Derneği aracılığıyla yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarıyla geniş kitlelerin güvenini kazanmış bir isim olarak tanınıyordu.

Haluk Levent, yıllardır sadece müzik kariyeriyle değil, kurucusu olduğu AHBAP Derneği aracılığıyla yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarıyla geniş kitlelerin güvenini kazanmış bir isim olarak tanınıyordu.

Özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından organize ettiği yardım faaliyetleriyle gündeme gelen Levent, son günlerde hakkında başlatılan adli soruşturmayla kamuoyunun odağında yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent, dün Bursa'da 'Dernekler Kanunu'na muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Örgüt üyeliği' suçlamaları kapsamında gözaltına alınmıştı. Soruşturma dosyasında, Levent'in 2020-2026 yılları arasında yaklaşık 990 milyon lira tutarında bahis oynadığı, bu süreçte yaklaşık 390 milyon lira kaybettiği ve AHBAP Derneği hesabından asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği iddia edilmişti.

Gözaltının ardından ilk olarak Haluk Levent'in ifade sırasında konuşmasına izin verilmediğini öne sürdüğü ve susma hakkını kullandığını belirttiği ifade tutanağı kamuoyuna yansımıştı. Bugün ise sanatçının savcılığa verdiği ifadenin tamamı ortaya çıktı. Levent'in ifadesinde, 'Haluk Levent olarak ben ne kendimi ne etrafımı ne işlerimi maalesef doğru dürüst yönetemedim. Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Ben bu yılın sonuna kadar usulsüzlük görünen her şeyi zaten Ahbap defterlerine kaydederek düzeltme yolundaydım ama buna izin verilmedi. Bu saatten sonra söyleyeceğiniz ya da soracağınız hiçbir sorunun aşağıda belirteceğim açıklamalar dışında bir anlamı kalmayacaktır.' ifadelerini kullandığı öğrenilmişti.

6 Şubat depremlerinin ardından çok sayıda sanatçı, AHBAP Derneği'nin yardım organizasyonlarında gönüllü olarak görev almış ve deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara destek vermişti.

6 Şubat depremlerinin ardından çok sayıda sanatçı, AHBAP Derneği'nin yardım organizasyonlarında gönüllü olarak görev almış ve deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara destek vermişti.

Soruşturmanın gündeme gelmesinin ardından sanat dünyasından ilk açıklama geçtiğimiz günlerde Eda Ece'den gelirken, şimdi de o dönemde AHBAP ekibinde aktif olarak çalışan isimlerden Melek Mosso sessizliğini bozdu.

Gece Muhabiri Samet Aday'a konuşan Mosso, deprem felaketinin ardından pek çok sanatçı gibi AHBAP Derneği bünyesinde gece gündüz çalıştığını, elinden gelen her türlü desteği vermeye gayret ettiğini ve yaşanan soruşturma sürecini yakından takip ettiğini ifade etti. Şarkıcı, konuyla ilgili açıklamasında şu sözleri kullandı:

'Sadece ben değil, birçok arkadaşım elini taşın altına koydu ve elinden geleni yapmak istedi. Bir yerde toparlandık, elimizden gelen her şeyi yaptık ki ben deprem bölgesinde de çalıştım. İstanbul'da da aynı şekilde dernekte çalıştım, elimden geleni de ardına koymadım. Ben burada bir dernek olarak değil, bir hayırsever olarak ne yapabilirim diye düşündüm. Hepimizin maddi manevi emeği var öyle söyleyeyim. Süreci yakından takip ediyorum. Umarım bir an önce aydınlanır. Adalete ve devletimize güveniyorum. Bu işin peşini kalben ve şahsen bırakmayacağım. Bu konunun aydınlanacağına inanıyorum.'

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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