AHBAP Ekibinde Çalışan Melek Mosso, Haluk Levent Sessizliğini Bozdu!
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AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'in verdiği ifade gündemdeki yerini korurken, deprem döneminde dernek çatısı altında gönüllü olarak çalışan şarkıcı Melek Mosso da sessizliğini bozdu. Gece Muhabiri Samet Aday'a konuşan Mosso, yaşanan süreci yakından takip ettiğini belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Haluk Levent, yıllardır sadece müzik kariyeriyle değil, kurucusu olduğu AHBAP Derneği aracılığıyla yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarıyla geniş kitlelerin güvenini kazanmış bir isim olarak tanınıyordu.
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6 Şubat depremlerinin ardından çok sayıda sanatçı, AHBAP Derneği'nin yardım organizasyonlarında gönüllü olarak görev almış ve deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara destek vermişti.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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