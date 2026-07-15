Boşanıp Aynı Evde Yaşayanlara AYM'den Kötü Haber

Süreç, İstanbul Anadolu 21. İş Mahkemesi’nin baktığı bir dava sırasında bir fıkranın Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürmesiyle başladı. Yerel mahkeme, söz konusu düzenlemenin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından eksik inceleme yapılması durumunda mahkemeleri araştırma yapmak zorunda bıraktığını, bu durumun yargıyı idarenin yerine geçirdiğini ve özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini savunarak iptal başvurusunda bulundu.

Dosyayı esastan inceleyen Anayasa Mahkemesi, 14 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla bu iddiaları yerinde bulmadı ve iptal istemini kesin olarak reddetti.