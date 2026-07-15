Boşanıp Aynı Evde Yaşayanlara AYM'den Kötü Haber
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Anayasa Mahkemesi (AYM), eşinden boşandığı halde kağıt üzerinde ayrılıp fiilen aynı evde yaşamaya devam eden kişilere yönelik yaptırımları içeren kanun maddesini Anayasa'ya tamamen uygun buldu. Bu kararla birlikte, boşanma yoluyla yetim veya dul aylığı alan kişilerin gelirleri kesilecek ve geçmişe dönük ödenen tüm paralar faiziyle geri tahsil edilecek.
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Yerel mahkemenin iptal talebi reddedildi.
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Mahkeme, hakkın kötüye kullanıldığını belirtti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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