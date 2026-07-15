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Boşanıp Aynı Evde Yaşayanlara AYM'den Kötü Haber

Boşanıp Aynı Evde Yaşayanlara AYM'den Kötü Haber

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.07.2026 - 20:41
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Anayasa Mahkemesi (AYM), eşinden boşandığı halde kağıt üzerinde ayrılıp fiilen aynı evde yaşamaya devam eden kişilere yönelik yaptırımları içeren kanun maddesini Anayasa'ya tamamen uygun buldu. Bu kararla birlikte, boşanma yoluyla yetim veya dul aylığı alan kişilerin gelirleri kesilecek ve geçmişe dönük ödenen tüm paralar faiziyle geri tahsil edilecek.

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Yerel mahkemenin iptal talebi reddedildi.

Yerel mahkemenin iptal talebi reddedildi.

Süreç, İstanbul Anadolu 21. İş Mahkemesi’nin baktığı bir dava sırasında bir fıkranın Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürmesiyle başladı. Yerel mahkeme, söz konusu düzenlemenin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından eksik inceleme yapılması durumunda mahkemeleri araştırma yapmak zorunda bıraktığını, bu durumun yargıyı idarenin yerine geçirdiğini ve özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini savunarak iptal başvurusunda bulundu.

Dosyayı esastan inceleyen Anayasa Mahkemesi, 14 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla bu iddiaları yerinde bulmadı ve iptal istemini kesin olarak reddetti.

Mahkeme, hakkın kötüye kullanıldığını belirtti.

Mahkeme, hakkın kötüye kullanıldığını belirtti.

Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararında, eş ve çocuklara bağlanan gelir ile aylıkların hangi şartlar altında kesileceğinin kanunda hiçbir tereddüde yer bırakmayacak kadar açık, net ve öngörülebilir şekilde düzenlendiğini belirtti. Ödenen paraların geri alınmasına ilişkin usul ve esasların da belirli olduğunu vurgulayan Yüksek Mahkeme, bu durumun mülkiyet hakkına yönelik 'kanunilik' şartını tam anlamıyla karşıladığına hükmetti.

Kararın en dikkat çekici bölümü ise sosyal güvenlik sisteminin amacına yapılan vurgu oldu. AYM, boşanmış kadınlara veya çocuklara bağlanan aylıkların temel amacının, eş desteğinden yoksun kalan kişilerin sosyal güvencesini sağlamak olduğunu hatırlattı. Mahkeme, eşinden resmen ayrılan ancak aynı evde yaşamaya devam ederek fiilen eş desteğini sürdüren kişilerin bu aylıkları almasının 'hakkın kötüye kullanılması' anlamına geldiğini belirtti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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