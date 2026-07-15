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Merih Demiral Devlet Bahçeli İle Fotoğraf Paylaştı

Merih Demiral Devlet Bahçeli İle Fotoğraf Paylaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.07.2026 - 20:56
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A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Demiral, Bahçeli ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Merih Demiral, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti; fotoğraf paylaştı.

Merih Demiral, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti; fotoğraf paylaştı.

A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral, siyasileri ziyaret etti. İlk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret eden Demiral, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Merih Demiral, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Merih Demiral, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
twitter.com

'Bugün, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, önceki dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekili Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım’ı ziyaret ederek bir araya gelme fırsatı buldum.

Nazik kabulleri, samimi misafirperverlikleri ve kıymetli sohbetleri için kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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