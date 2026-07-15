Merih Demiral Devlet Bahçeli İle Fotoğraf Paylaştı
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A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Demiral, Bahçeli ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Merih Demiral, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti; fotoğraf paylaştı.
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Merih Demiral, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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