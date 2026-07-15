Merih Demiral Devlet Bahçeli İle Fotoğraf Paylaştı

'Bugün, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, önceki dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekili Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım’ı ziyaret ederek bir araya gelme fırsatı buldum.

Nazik kabulleri, samimi misafirperverlikleri ve kıymetli sohbetleri için kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.'