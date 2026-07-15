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Memur ve Emekli Maaş Farkı Ne Zaman Yatacak? 14 Günlük Maaş Farkı Ödeme Tarihi

Memur ve Emekli Maaş Farkı Ne Zaman Yatacak? 14 Günlük Maaş Farkı Ödeme Tarihi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
15.07.2026 - 10:52
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TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve memur emeklilerinin Temmuz-Aralık dönemi zam oranı netleşince milyonlarca kamu çalışanının gözü ödeme takvimine çevrildi. “Memur maaş farkı ne zaman yatacak?”, “14 günlük maaş farkı hangi tarihte ödenecek?” ve “4C’li memur emeklisi maaş farkı ne kadar olacak?” soruları arama motorlarında zirveye yerleşti. Gelin yanıtlarına birlikte bakalım…

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14 Günlük Memur Maaş Farkı Ne Zaman Ödenecek? - 2026

14 Günlük Memur Maaş Farkı Ne Zaman Ödenecek? - 2026

Yeni katsayı 1 Temmuz itibarıyla geçerli olduğu, maaşlar ise ayın 15’inde ödendiği için 1-14 Temmuz dönemine ait 14 günlük bir fark oluştu. Bu ödemeye ilişkin resmi bir takvim henüz açıklanmadı; bordro işlemlerini erken tamamlayan kurumlarda fark ana maaşla birlikte yatabilirken, genel beklenti ödemelerin ayın ikinci yarısında kademeli olarak tamamlanması yönünde. Ocak 2026 döneminde benzer fark ödemelerinin 23 Ocak’ta hesaplara geçtiği hatırlatılıyor. Fark tutarı; unvan, derece, kademe, hizmet yılı ile aile ve çocuk yardımı gibi kalemlere göre kişiden kişiye değişiyor ve bordroda ana maaştan ayrı bir kalem olarak görünüyor.

4C’li Memur Emeklisi Maaş Farkı Ne Zaman Yatacak? - 2026

4C’li Memur Emeklisi Maaş Farkı Ne Zaman Yatacak? - 2026

Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emeklilerin maaş farkı, SGK’nın belirleyeceği takvim doğrultusunda ödenecek; ancak kuruma ait resmi bir tarih henüz duyurulmuş değil. Bu emekliler aylıklarını her ayın 1’i ile 5’i arasında aldığı için temmuz maaşlarını zam oranı kesinleşmeden, eski tutar üzerinden almıştı ve yüzde 13,52’lik artıştan fark doğdu. Geçtiğimiz yıl aYnı dönemde fark ödemelerinin ay sonuna doğru tek seferde hesaplara yatırıldığı görülmüştü; bu yıl da SGK’nın temmuz ayının son haftasına kadar duyuru yapması bekleniyor. Ödenecek tutar herkes için sabit değil, emeklinin aylığına ve ek ödeme kalemlerine göre değişecek. Hak sahipleri fark tutarlarını e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Buna karşılık SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklileri aylıklarını doğrudan zamlı aldığı için ayrıca bir fark ödemesi almayacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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