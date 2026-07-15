Memur ve Emekli Maaş Farkı Ne Zaman Yatacak? 14 Günlük Maaş Farkı Ödeme Tarihi

Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emeklilerin maaş farkı, SGK’nın belirleyeceği takvim doğrultusunda ödenecek; ancak kuruma ait resmi bir tarih henüz duyurulmuş değil. Bu emekliler aylıklarını her ayın 1’i ile 5’i arasında aldığı için temmuz maaşlarını zam oranı kesinleşmeden, eski tutar üzerinden almıştı ve yüzde 13,52’lik artıştan fark doğdu. Geçtiğimiz yıl aYnı dönemde fark ödemelerinin ay sonuna doğru tek seferde hesaplara yatırıldığı görülmüştü; bu yıl da SGK’nın temmuz ayının son haftasına kadar duyuru yapması bekleniyor. Ödenecek tutar herkes için sabit değil, emeklinin aylığına ve ek ödeme kalemlerine göre değişecek. Hak sahipleri fark tutarlarını e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Buna karşılık SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklileri aylıklarını doğrudan zamlı aldığı için ayrıca bir fark ödemesi almayacak.