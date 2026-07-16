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Binlerce Kişi Katıldı, 6 Milyon Lira Takıldı: Şırnak’ta İki Gün Süren Düğün

Binlerce Kişi Katıldı, 6 Milyon Lira Takıldı: Şırnak’ta İki Gün Süren Düğün

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
16.07.2026 - 11:04
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde binlerce kişinin katıldığı bir düğün töreni gerçekleştirildi. Düğünde 35 koyun kesildi, gelin ve damada 6 milyon TL para takıldı. Altın ve paraların havada uçuştuğu düğün, 2 gün sürdü.

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İki gün süren düğünde milyonlarca lira takıldı.

İki gün süren düğünde milyonlarca lira takıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde Sipan Öter ve Rojin Ercan çiftinin düğünü iki gün iki gece sürdü. Yurt içi ve yurt dışından binlerce davetlinin katıldığı düğünde, 35 koyun kesildi. İki gün iki gece süren düğünde geline 3 milyon değerinde altın damada ise 3 milyon para takıldı. 

Gelin Rojin Ercan çok mutlu olduğunu söyleyerek, 'Her şey çok güzel organize edilmiş. Düğünümüze katılan herkese çok teşekkür ederim. Önemli olan altın değil, mutluluğumuz' ifadelerini kullandı.

Damadın amcası Servet Öter de, iki gün iki gece süren düğünde binlerce insanın yurt içi ve yurt dışından katıldığını, herkese çok teşekkür ettiğini dile getirdi.

Düğünde takılan paraların sayılması için ayrı bir masa kuruldu👇🏻

Düğünde takılan paraların sayılması için ayrı bir masa kuruldu👇🏻

Düğünden görüntüler:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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