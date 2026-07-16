Binlerce Kişi Katıldı, 6 Milyon Lira Takıldı: Şırnak’ta İki Gün Süren Düğün
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İki gün süren düğünde milyonlarca lira takıldı.
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Düğünde takılan paraların sayılması için ayrı bir masa kuruldu👇🏻
Düğünden görüntüler:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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