Binlerce Kişi Katıldı, 6 Milyon Lira Takıldı: Şırnak’ta İki Gün Süren Düğün

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde Sipan Öter ve Rojin Ercan çiftinin düğünü iki gün iki gece sürdü. Yurt içi ve yurt dışından binlerce davetlinin katıldığı düğünde, 35 koyun kesildi. İki gün iki gece süren düğünde geline 3 milyon değerinde altın damada ise 3 milyon para takıldı.

Gelin Rojin Ercan çok mutlu olduğunu söyleyerek, 'Her şey çok güzel organize edilmiş. Düğünümüze katılan herkese çok teşekkür ederim. Önemli olan altın değil, mutluluğumuz' ifadelerini kullandı.

Damadın amcası Servet Öter de, iki gün iki gece süren düğünde binlerce insanın yurt içi ve yurt dışından katıldığını, herkese çok teşekkür ettiğini dile getirdi.