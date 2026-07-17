article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Altın Fiyatlarında Beklenmedik Gelişme: Altında Son 6 Haftanın En Sert Düşüşü Oldu, Yeni Uyarı Geldi!

Altın Fiyatlarında Beklenmedik Gelişme: Altında Son 6 Haftanın En Sert Düşüşü Oldu, Yeni Uyarı Geldi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.07.2026 - 09:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ortadoğu'da tırmanan ABD-İran geriliminin petrol fiyatlarını tırmandırması, küresel piyasalarda altın fiyatlarını derinden sarstı. Haftalık kaybı yüzde 3'ü aşan ons altın 4 bin dolar sınırının altına gerilerken, dev bankalardan kritik 'yeni dip' uyarıları peş peşe gelmeye başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Küresel piyasalarda gözler bir yandan Ortadoğu'daki askeri hareketliliğe bir yandan da Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) sonbaharda atacağı faiz adımlarına çevrildi.

Küresel piyasalarda gözler bir yandan Ortadoğu'daki askeri hareketliliğe bir yandan da Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) sonbaharda atacağı faiz adımlarına çevrildi.

ABD ile İran arasında yükselen gerilim enerji maliyetlerini yukarı yönlü tetiklerken, enflasyonist kaygılar ve faiz belirsizliği güvenli liman olarak görülen altına olan ilgiyi zayıflattı. Yatırımcıların faiz beklentileriyle yön değiştirmesi, altın fiyatlarında son bir buçuk ayın en sert geri çekilmesini beraberinde getirdi.

Haftalık bazda yüzde 3’ün üzerinde değer kaybeden ons altın, kritik 4 bin dolar eşiğinin altına sarkarak güne 3 bin 978 dolardan başladı. Gün içerisinde en yüksek 4 bin 8 doları test eden ons altın, en düşük 3 bin 970 doları görerek dalgalı seyrini sürdürdü. Şu sıralar 3 bin 988 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışan ons altın, haziran başından bu yana kaydettiği en keskin haftalık düşüş eğilimini sergiliyor.

Yurt içi piyasalarda ise gram altın güne 6 bin 20 liradan merhaba dedi. Günün erken saatlerinde en düşük 6 bin 18 lirayı, en yüksek ise 6 bin 77 lirayı gören gram altın, şu dakikalarda 6 bin 45 liradan alıcı buluyor. Piyasalardaki bu geri çekilme, hem ons altındaki küresel kayıpların hem de döviz kurundaki hareketlerin etkisiyle yakından takip ediliyor.

Piyasalardaki bu sert düşüşün ardından gözlerin çevrildiği uluslararası finans kuruluşlarından Bank of America (BofA), yatırımcıları şaşırtan bir teknik analiz raporu yayımladı. Yıl sonu altın tahminini 4 bin 360 dolara kadar çeken bankanın analistleri, tarihteki büyük ayı piyasalarına atıfta bulunarak ons fiyatının 3 bin 605 ile 3 bin 702 dolar aralığına kadar gerileyebileceğini öngördü. Uzmanlar, yaşanabilecek bu sert düşüşlerin uzun vadeli yatırımcılar için yeni bir alım fırsatı yaratabileceğini de sözlerine ekledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın