Altın Fiyatlarında Beklenmedik Gelişme: Altında Son 6 Haftanın En Sert Düşüşü Oldu, Yeni Uyarı Geldi!

ABD ile İran arasında yükselen gerilim enerji maliyetlerini yukarı yönlü tetiklerken, enflasyonist kaygılar ve faiz belirsizliği güvenli liman olarak görülen altına olan ilgiyi zayıflattı. Yatırımcıların faiz beklentileriyle yön değiştirmesi, altın fiyatlarında son bir buçuk ayın en sert geri çekilmesini beraberinde getirdi.

Haftalık bazda yüzde 3’ün üzerinde değer kaybeden ons altın, kritik 4 bin dolar eşiğinin altına sarkarak güne 3 bin 978 dolardan başladı. Gün içerisinde en yüksek 4 bin 8 doları test eden ons altın, en düşük 3 bin 970 doları görerek dalgalı seyrini sürdürdü. Şu sıralar 3 bin 988 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışan ons altın, haziran başından bu yana kaydettiği en keskin haftalık düşüş eğilimini sergiliyor.

Yurt içi piyasalarda ise gram altın güne 6 bin 20 liradan merhaba dedi. Günün erken saatlerinde en düşük 6 bin 18 lirayı, en yüksek ise 6 bin 77 lirayı gören gram altın, şu dakikalarda 6 bin 45 liradan alıcı buluyor. Piyasalardaki bu geri çekilme, hem ons altındaki küresel kayıpların hem de döviz kurundaki hareketlerin etkisiyle yakından takip ediliyor.

Piyasalardaki bu sert düşüşün ardından gözlerin çevrildiği uluslararası finans kuruluşlarından Bank of America (BofA), yatırımcıları şaşırtan bir teknik analiz raporu yayımladı. Yıl sonu altın tahminini 4 bin 360 dolara kadar çeken bankanın analistleri, tarihteki büyük ayı piyasalarına atıfta bulunarak ons fiyatının 3 bin 605 ile 3 bin 702 dolar aralığına kadar gerileyebileceğini öngördü. Uzmanlar, yaşanabilecek bu sert düşüşlerin uzun vadeli yatırımcılar için yeni bir alım fırsatı yaratabileceğini de sözlerine ekledi.