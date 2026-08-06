2 Reytinge Düştü, Final Kararı Gelebilir: 5 Ağustos Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı
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5 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
Star TV'nin yeni yaz dizisi Doğanın Kanunu'nun yeni bölümünün yayınlandığı 5 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Doğanın Kanunu, bu hafta reytinglerde 2 puana kadar geriledi. Doğanın Kanunu'nun ani düşüşü final iddialarını doğurdu.
İşte, 5 Ağustos Çarşamba Reyting Sonuçları...
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5 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
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5 Ağustos Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:
5 Ağustos Çarşamba AB Reyting Sonuçları:
5 Ağustos Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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