Issız Adaya İki Kedisiyle Yerleşip 16 Yıl Tek Başına Yaşadı

Tom Neale, Cook Adaları’na bağlı Suwarrow Atolü’nü ilk kez 1943 yılında yazar ve gezgin Robert Frisbie’den duydu. En yakın yerleşim alanından 300 kilometreden fazla uzakta bulunan adayı 1945’te kısa süreliğine gören Neale, burada tek başına yaşamaya karar verdi.

Planını gerçekleştirmesi birkaç yıl sürdü. Un, şeker, kahve, gazyağı, konserve yiyecek, çeşitli aletler, tohumlar ve kitaplar biriktiren Neale, altı günlük deniz yolculuğunun ardından Suwarrow’a ulaştı. Yolculukta kendisine Mrs. Thievery ve Mr. Tom-Tom adını verdiği iki kedisi eşlik etti.

Adada insan yaşamıyordu ancak İkinci Dünya Savaşı sırasında bölgede görev yapan gözcülerden kalan kulübe ve yağmur suyu depoları bulunuyordu. Neale, terk edilmiş kulübeyi onararak kendisine yaşam alanı oluşturdu.