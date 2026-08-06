Issız Adaya İki Kedisiyle Yerleşip 16 Yıl Tek Başına Yaşadı
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Yeni Zelandalı Tom Neale, yerleşim yerlerinden yüzlerce kilometre uzaktaki Suwarrow Atolü’ne kendi isteğiyle taşındı. Yanına aletlerini, tohumlarını, kitaplarını ve iki kedisini alan Neale, adada üç farklı dönemde yaklaşık 16 yıl tek başına yaşadı.
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İki kedisini alıp Suwarrow’a yerleşti
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Adadaki hayatını sıkı bir düzene bağladı
Adaya iki kez daha dönerek yaklaşık 16 yıl yaşadı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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