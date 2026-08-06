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Issız Adaya İki Kedisiyle Yerleşip 16 Yıl Tek Başına Yaşadı

Issız Adaya İki Kedisiyle Yerleşip 16 Yıl Tek Başına Yaşadı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.08.2026 - 12:53
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Yeni Zelandalı Tom Neale, yerleşim yerlerinden yüzlerce kilometre uzaktaki Suwarrow Atolü’ne kendi isteğiyle taşındı. Yanına aletlerini, tohumlarını, kitaplarını ve iki kedisini alan Neale, adada üç farklı dönemde yaklaşık 16 yıl tek başına yaşadı.

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İki kedisini alıp Suwarrow’a yerleşti

İki kedisini alıp Suwarrow’a yerleşti

Tom Neale, Cook Adaları’na bağlı Suwarrow Atolü’nü ilk kez 1943 yılında yazar ve gezgin Robert Frisbie’den duydu. En yakın yerleşim alanından 300 kilometreden fazla uzakta bulunan adayı 1945’te kısa süreliğine gören Neale, burada tek başına yaşamaya karar verdi.

Planını gerçekleştirmesi birkaç yıl sürdü. Un, şeker, kahve, gazyağı, konserve yiyecek, çeşitli aletler, tohumlar ve kitaplar biriktiren Neale, altı günlük deniz yolculuğunun ardından Suwarrow’a ulaştı. Yolculukta kendisine Mrs. Thievery ve Mr. Tom-Tom adını verdiği iki kedisi eşlik etti.

Adada insan yaşamıyordu ancak İkinci Dünya Savaşı sırasında bölgede görev yapan gözcülerden kalan kulübe ve yağmur suyu depoları bulunuyordu. Neale, terk edilmiş kulübeyi onararak kendisine yaşam alanı oluşturdu.

Adadaki hayatını sıkı bir düzene bağladı

Adadaki hayatını sıkı bir düzene bağladı

Neale, günlerini kulübeyi onararak, bahçesiyle ilgilenerek ve yiyecek arayarak geçiriyordu. Balık tutuyor, Hindistan cevizi topluyor ve yetiştirdiği ürünlerle besleniyordu. Akşam olduğunda sahildeki tahta kutuya oturarak çayını içiyor ve güneşin batışını izliyordu.

Issız bir adada yaşamasına rağmen temizliğinden ve alışkanlıklarından vazgeçmedi. Çarşaflarını her hafta kaynatıyor, kulübesini düzenli tutuyor ve yemeklerini masa örtüsü serdiği masada yiyordu. İlk ziyaretçileri, adaya geldiklerinde karşılaştıkları düzen karşısında şaşkınlık yaşadı.

Neale, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalan hasarlı iskeleyi yeniden yapmak için altı ay boyunca günde yaklaşık beş saat çalıştı. Mercan taşlarını tek başına taşıyarak tamamladığı iskele, çalışmanın bittiği günün ertesinde çıkan şiddetli fırtınada tamamen yıkıldı.

Adaya iki kez daha dönerek yaklaşık 16 yıl yaşadı

Adaya iki kez daha dönerek yaklaşık 16 yıl yaşadı

Neale’ın adadaki ilk dönemi 1954 yılında geçirdiği sırt sakatlığı nedeniyle sona erdi. Sahilde çapa atmaya çalışırken sırtını inciten Neale, kulübesine güçlükle dönebildi. Adaya uğrayan iki yatçı tarafından bulunan Neale, gönderilen gemiyle Rarotonga’ya götürüldü.

Şehir hayatına alışamayan Neale, yaklaşık altı yıl sonra Suwarrow’a döndü. 1960’tan 1963’ün sonuna kadar adada kalan Neale, inci avcılarının bölgeye daha sık gelmeye başlaması üzerine yeniden ayrıldı. Rarotonga’da geçirdiği dönemde adadaki yaşamını anlattığı “An Island to Oneself” adlı kitabını yazdı.

Neale, 1967 yılında üçüncü kez Suwarrow’a yerleşti ve yaklaşık 10 yıl daha adada yaşadı. 1977’de mide kanseri nedeniyle Rarotonga’ya götürülen Neale, aynı yıl 75 yaşında hayatını kaybetti. Üç ayrı dönemde yaklaşık 16 yıl yalnız yaşayan Neale, adadaki hayatı boyunca kendisini yalnız hissetmediğini söyledi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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