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Burak Özçivit'li Güneşin Doğduğu Yer'e Bir Oyuncu Daha! Kadroya Yeni İsim Katıldı

Burak Özçivit'li Güneşin Doğduğu Yer'e Bir Oyuncu Daha! Kadroya Yeni İsim Katıldı

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Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.08.2026 - 10:29
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ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer, oyuncu kadrosunu genişletmeyi sürdürüyor. Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı dizinin kadrosuna sürpriz isim dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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ATV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı dizi Güneşin Doğduğu Yer'in oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.

ATV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı dizi Güneşin Doğduğu Yer'in oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı yapıma genç bir oyuncu daha dahil oldu. Çağrı Lostuvalı ile Çiğdem Bozali'nin yönetmen koltuğunu paylaştığı, Yıldız Tunç'un kaleme aldığı TimsBi imzalı dizinin kadrosunda sürpriz bir isim yer alacak.

Oyuncu Sahra Kübra Gümüş, Güneşin Doğduğu Yer dizisine dahil oldu.

Oyuncu Sahra Kübra Gümüş, Güneşin Doğduğu Yer dizisine dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Sahra Kübra Gümüş, Adana'da çekilecek dizide 'Ahsen' karakterini canlandıracak.

Dizide Ahsen, Çukurova'nın güçlü ailelerinden Kozanların hanımağası Celadet'in (Sibel Taşçıoğlu) kalfası ve Medet'in (Kenan Doğan Ciniviz) eşi olarak izleyici karşısına çıkacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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