SpaceX Roketi Ay'a Çarptı: Bilim İnsanları Yeni Krateri Arıyor
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SpaceX'e ait bir Falcon 9 roketinin görevini tamamladıktan sonra uzayda kontrolsüz şekilde sürüklendiği üst kademe, yaklaşık 18 ay sonra Ay yüzeyine çarptı. Bilim insanları şimdi çarpmanın izlerini doğrulamak için yeni oluşan krateri arıyor. Çarpma, uzay çöpleriyle ilgili tartışmayı da yeniden gündeme getirdi. Peki uzay çöpleri risk oluşturuyor mu?
İşte detaylar.
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SpaceX'in Falcon 9 Roketi Ay'a Nasıl Çarptı?
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Çarpma Sonucu Oluşan Krater Ne Kadar Büyük?
Peki Ay Çevresi Uzay Çöpleriyle Dolabilir mi?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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