SpaceX Roketi Ay'a Çarptı: Bilim İnsanları Yeni Krateri Arıyor

SpaceX, Ocak 2025'te Falcon 9 roketiyle bir uzay görevini başarıyla tamamladı. Ancak görev sona erdikten sonra roketin üst kademesi planlandığı gibi Dünya atmosferine yönlendirilmedi. Yakıtını tüketen ve manevra kabiliyetini kaybeden bu bölüm, yaklaşık 18 ay boyunca uzayda kontrolsüz şekilde yol almaya devam etti.

Uzmanların yaptığı yörünge hesaplamalarına göre roket parçası, 5 Ağustos 2026 tarihinde Ay'ın Dünya'dan görünmeyen uzak yüzünde bulunan Einstein Krateri yakınlarına çarptı. Çarpmanın saatte yaklaşık 8 bin 700 kilometre hızla gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Bilim İnsanları Yeni Krateri Arıyor!

Ay'ın Dünya'dan görülemeyen tarafında meydana gelen çarpma doğrudan görüntülenemedi. Ancak gökbilimciler, Şili'deki teleskoplarla yaptıkları gözlemlerde Ay çevresinde kısa süreli bir toz bulutu tespit etti. Analizlerde bu bulutta sodyum ve lityum izlerine rastlandı. Bu veriler, çarpmanın gerçekten gerçekleşmiş olabileceğini destekleyen en güçlü kanıtlar arasında gösteriliyor.

Şimdi gözler, Ay yörüngesinde görev yapan uzay araçlarından gelecek yüksek çözünürlüklü görüntülere çevrildi.

NASA'nın Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) ile Güney Kore'nin Danuri uzay aracının önümüzdeki günlerde bölgeyi görüntülemesi bekleniyor. Eğer yeni krater tespit edilirse olay resmen doğrulanmış olacak.