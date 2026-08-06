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SpaceX Roketi Ay'a Çarptı: Bilim İnsanları Yeni Krateri Arıyor

SpaceX Roketi Ay'a Çarptı: Bilim İnsanları Yeni Krateri Arıyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.08.2026 - 10:59
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SpaceX'e ait bir Falcon 9 roketinin görevini tamamladıktan sonra uzayda kontrolsüz şekilde sürüklendiği üst kademe, yaklaşık 18 ay sonra Ay yüzeyine çarptı. Bilim insanları şimdi çarpmanın izlerini doğrulamak için yeni oluşan krateri arıyor. Çarpma, uzay çöpleriyle ilgili tartışmayı da yeniden gündeme getirdi. Peki uzay çöpleri risk oluşturuyor mu? 

İşte detaylar. 

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SpaceX'in Falcon 9 Roketi Ay'a Nasıl Çarptı?

SpaceX'in Falcon 9 Roketi Ay'a Nasıl Çarptı?

SpaceX, Ocak 2025'te Falcon 9 roketiyle bir uzay görevini başarıyla tamamladı. Ancak görev sona erdikten sonra roketin üst kademesi planlandığı gibi Dünya atmosferine yönlendirilmedi. Yakıtını tüketen ve manevra kabiliyetini kaybeden bu bölüm, yaklaşık 18 ay boyunca uzayda kontrolsüz şekilde yol almaya devam etti.

Uzmanların yaptığı yörünge hesaplamalarına göre roket parçası, 5 Ağustos 2026 tarihinde Ay'ın Dünya'dan görünmeyen uzak yüzünde bulunan Einstein Krateri yakınlarına çarptı. Çarpmanın saatte yaklaşık 8 bin 700 kilometre hızla gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Bilim İnsanları Yeni Krateri Arıyor! 

Ay'ın Dünya'dan görülemeyen tarafında meydana gelen çarpma doğrudan görüntülenemedi. Ancak gökbilimciler, Şili'deki teleskoplarla yaptıkları gözlemlerde Ay çevresinde kısa süreli bir toz bulutu tespit etti. Analizlerde bu bulutta sodyum ve lityum izlerine rastlandı. Bu veriler, çarpmanın gerçekten gerçekleşmiş olabileceğini destekleyen en güçlü kanıtlar arasında gösteriliyor.

Şimdi gözler, Ay yörüngesinde görev yapan uzay araçlarından gelecek yüksek çözünürlüklü görüntülere çevrildi. 

NASA'nın Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) ile Güney Kore'nin Danuri uzay aracının önümüzdeki günlerde bölgeyi görüntülemesi bekleniyor. Eğer yeni krater tespit edilirse olay resmen doğrulanmış olacak.

Çarpma Sonucu Oluşan Krater Ne Kadar Büyük?

Çarpma Sonucu Oluşan Krater Ne Kadar Büyük?

Bilim insanları, Falcon 9'un üst kademesinin Ay yüzeyinde yaklaşık 18 ila 20 metre çapında yeni bir krater oluşturmuş olabileceğini düşünüyor.

Ay'da atmosfer bulunmadığı için çarpan cisimler hız kaybetmiyor. Bu nedenle Dünya'da büyük hasar oluşturmayan birçok cisim, Ay yüzeyinde kalıcı izler bırakabiliyor. Oluşacak yeni krater, gelecekte yapılacak bilimsel araştırmalar için de önemli bir referans noktası olacak.

Uzay Çöpleri İnsanlar İçin Tehlikeli mi?

Görevini tamamlamış uydular, kullanılmayan roket parçaları, kopan metal parçalar, eski bataryalar ve çarpışmalar sonucu oluşan binlerce küçük enkaz uzay çöplerini oluşturuyor. Uzay çöplerinin büyük kısmı ise Dünya atmosferine girdiğinde yanarak yok oluyor. Bu nedenle insanların üzerine düşme ihtimali oldukça düşük kabul ediliyor.

Ancak asıl risk uzayda yaşanıyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), iletişim uyduları, hava tahmin sistemleri, GPS uyduları ve gelecekte Ay'a gidecek görevler, uzay çöpleri nedeniyle sürekli takip ve manevra yapmak zorunda kalıyor.

Uzmanlara göre uzay faaliyetleri arttıkça bu risk de büyüyor. Özellikle binlerce internet uydusunun fırlatılmasıyla birlikte yörüngedeki trafik her geçen yıl daha yoğun hale geliyor.

Peki Ay Çevresi Uzay Çöpleriyle Dolabilir mi?

Peki Ay Çevresi Uzay Çöpleriyle Dolabilir mi?

Bugüne kadar uzay çöpleri daha çok Dünya yörüngesi için konuşuluyordu. Ancak NASA'nın Artemis programı, Çin'in Ay görevleri ve özel şirketlerin artan faaliyetleriyle birlikte bilim insanları artık Ay çevresindeki uzay trafiğine de dikkat çekiyor.

SpaceX'in Falcon 9 roketinin Ay'a çarpması büyük bir tehlike yaratmasa da uzay atıkları sorununu yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlara göre gelecekte yalnızca Dünya yörüngesi değil, Ay çevresi de daha dikkatli yönetilmeli. Görevini tamamlayan uzay araçlarının kontrolsüz şekilde uzayda bırakılmaması, yeni çarpışmaların önüne geçmek için kritik önem taşıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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