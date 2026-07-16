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Uber, Yemeksepeti’nin de Sahibi Olan Delivery Hero’yu Satın Almak İçin 14,8 Milyar Dolar Teklif Etti

Uber, Yemeksepeti’nin de Sahibi Olan Delivery Hero’yu Satın Almak İçin 14,8 Milyar Dolar Teklif Etti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.07.2026 - 13:01
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ABD’li Uber, Yemeksepeti’nin de sahibi olan Alman çevrim içi yemek siparişi şirketi Delivery Hero’yu satın almak için 14,8 milyar dolarlık teklif sundu. Delivery Hero’nun, New York merkezli yatırım şirketi SSW Partners'la 1,6 milyar dolar değerinde ayrı bir anlaşma yaptığı ve Yemeksepeti’nin de anlaşmaya dâhil olduğu açıklandı.

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Dünyanın en büyük teknoloji tabanlı ulaşım platformlarından Uber, milyar dolarlık satın alma iddiasıyla gündemde.

Dünyanın en büyük teknoloji tabanlı ulaşım platformlarından Uber, milyar dolarlık satın alma iddiasıyla gündemde.

ABD'li ulaşım ve teslimat şirketi Uber, Delivery Hero şirketine yönelik satın alma teklifine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Delivery Hero hissedarlarına hisse başına 41,50 avro nakit ödeme teklif edildiği, teklifin şirketin tamamı için yaklaşık 14,8 milyar doları bulduğu ifade edildi.

Satın alma işleminin tamamlanması hâlinde birleşik şirketin 99 ülkede faaliyet göstereceğine işaret edilen açıklamada, bunun 2025 yılı itibarıyla 236 milyar dolarlık brüt işlem hacmine karşılık geldiği kaydedildi.

Açıklamada, Delivery Hero'nun New York merkezli yatırım şirketi SSW Partners'la ayrı bir anlaşma yaptığı, SSW’nin Uber'in devralma teklifinin tamamlanmasına bağlı olarak yaklaşık 1,6 milyar dolar karşılığında, özellikle Uber Eats ve Delivery Hero'nun hâlihazırda örtüştüğü 14 pazardaki Delivery Hero işletmelerini satın alacağı bildirildi.

Uber'in SSW'ye devredilen işletmelerin kontrolünü ele almayacağına dikkat çekilen açıklamada, SSW tarafından satın alınacak işletmeler arasında Türkiye'den Yemeksepeti'nin de yer aldığı ifade edildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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