Uber, Yemeksepeti’nin de Sahibi Olan Delivery Hero’yu Satın Almak İçin 14,8 Milyar Dolar Teklif Etti

ABD’li Uber, Yemeksepeti’nin de sahibi olan Alman çevrim içi yemek siparişi şirketi Delivery Hero’yu satın almak için 14,8 milyar dolarlık teklif sundu. Delivery Hero’nun, New York merkezli yatırım şirketi SSW Partners'la 1,6 milyar dolar değerinde ayrı bir anlaşma yaptığı ve Yemeksepeti’nin de anlaşmaya dâhil olduğu açıklandı.