Uber, Yemeksepeti’nin de Sahibi Olan Delivery Hero’yu Satın Almak İçin 14,8 Milyar Dolar Teklif Etti
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ABD’li Uber, Yemeksepeti’nin de sahibi olan Alman çevrim içi yemek siparişi şirketi Delivery Hero’yu satın almak için 14,8 milyar dolarlık teklif sundu. Delivery Hero’nun, New York merkezli yatırım şirketi SSW Partners'la 1,6 milyar dolar değerinde ayrı bir anlaşma yaptığı ve Yemeksepeti’nin de anlaşmaya dâhil olduğu açıklandı.
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Dünyanın en büyük teknoloji tabanlı ulaşım platformlarından Uber, milyar dolarlık satın alma iddiasıyla gündemde.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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