Emekli Olup Çalışmaya Devam Edenler Dikkat: Tek Bir Detay Maaşınızın Tamamen Kesilmesine Yol Açabilir
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Türkiye'de milyonlarca vatandaş emekli olduktan sonra çalışma hayatına devam ediyor. Bu sayı her geçen gün artarken bu süreçte en çok merak edilen ve kafa karışıklığına yol açan konuların başında ise Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) uygulaması geliyor. Ancak sanılanın aksine, her emekli çalışırken çift maaş avantajından yararlanamıyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde çalışmaya devam emekliler için kritik uyarıda bulundu.
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Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) nedir ve kimleri Kapsar?
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1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olanlar için kötü haber.
2008 öncesi girişliler çift maaş avantajını koruyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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