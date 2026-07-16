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Emekli Olup Çalışmaya Devam Edenler Dikkat: Tek Bir Detay Maaşınızın Tamamen Kesilmesine Yol Açabilir

Emekli Olup Çalışmaya Devam Edenler Dikkat: Tek Bir Detay Maaşınızın Tamamen Kesilmesine Yol Açabilir

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
16.07.2026 - 12:17
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Türkiye'de milyonlarca vatandaş emekli olduktan sonra çalışma hayatına devam ediyor. Bu sayı her geçen gün artarken bu süreçte en çok merak edilen ve kafa karışıklığına yol açan konuların başında ise Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) uygulaması geliyor. Ancak sanılanın aksine, her emekli çalışırken çift maaş avantajından yararlanamıyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde çalışmaya devam emekliler için kritik uyarıda bulundu.

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Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) nedir ve kimleri Kapsar?

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) nedir ve kimleri Kapsar?

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP), emekli aylığı bağlanmış olan vatandaşların yeniden sigortalı bir işte çalışmaya başlaması durumunda uygulanan özel bir prim modelidir. Bu sistemin en büyük avantajı, emeklinin mevcut maaşından herhangi bir kesinti yapılmamasıdır. Emekli personel çalışmaya devam ederken, işveren onun adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) destek primi öder. Ancak bu ayrıcalıktan faydalanabilmek için kritik bir tarih sınırı bulunuyor.

1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olanlar için kötü haber.

1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olanlar için kötü haber.

5510 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihi, emeklilik sonrası çalışma hayatında tam anlamıyla bir milat kabul ediliyor. Bu tarihten sonra ilk kez sigortalı tescili yapılan kişiler, emekli olduktan sonra yeniden bir işe girerlerse ciddi bir hak kaybıyla karşı karşıya kalıyorlar.

Söz konusu kişilerin emekli aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ilk ödeme döneminden itibaren tamamen kesiliyor. Bu grup için SGDP sistemi uygulanmadığından, hem emekli maaşı alıp hem de aynı anda çalışmak yasal olarak mümkün olmuyor. Bu süreçte kişilerden; kısa vadeli, uzun vadeli ve genel sağlık sigortası primleri tıpkı normal bir çalışan gibi tahsil ediliyor. İşten ayrıldıklarında ise aylıkları, güncel prim ödemeleri göz önünde bulundurularak yeniden hesaplanıyor ve tekrar bağlanıyor.

2008 öncesi girişliler çift maaş avantajını koruyor.

2008 öncesi girişliler çift maaş avantajını koruyor.

İlk sigortalılık başlangıcı 1 Ekim 2008 tarihinden önce olanlar için eski sistem geçerliliğini koruyor. Bu statüdeki vatandaşlar, emekli olduktan sonra hizmet akdiyle (4/a) bir iş yerinde çalışmaya başlasalar dahi emekli aylıklarını kesintisiz almaya devam ediyor. İşveren, bu çalışanlar için yüzde 32 oranındaki SGDP yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu oluyor. Emeklinin kendi cebinden ya da maaşından ekstra bir kesinti yapılmıyor.

Emeklilik sonrası çalışma hayatındaki diğer istisnalar ve özel durumlar ise şu şekilde sıralanıyor:

  • Kendi adına tarımsal faaliyette bulunan emeklilerin aylıklarında herhangi bir kesinti yapılmıyor ve bu kişiler hakkında SGDP hükümleri uygulanmıyor.

  • 5335 sayılı Kanun gereğince, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra kamu kurumlarında çalışmaya başlayan emeklilerin maaşları, istisnai kadrolar hariç tutulmak kaydıyla doğrudan kesiliyor. Kamu çalışanları için SGDP hakkı tanınmıyor.

  • Yurt dışı hizmet borçlanması yaparak emekli olan vatandaşlar, 2012 yılında yapılan düzenleme sayesinde artık Türkiye'de SGDP kapsamında maaşları kesilmeden çalışabiliyorlar.

  • Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde Türk işverenler tarafından çalıştırılan emeklilerden SGDP kesilmiyor; yalnızca kısa vadeli sigorta ve sağlık primleri ödeniyor.

SGK uzmanı Özgür Erdursun'un yazısına göre çalışan emeklilerin en çok sorduğu sorulardan biri de ödenen bu primlerin ileride maaş artışı ya da yeni bir emeklilik hakkı kazandırıp kazandırmayacağı. Yasal mevzuata göre, SGDP kapsamında ödenen primler sigortalılık süresine eklenmez, hizmet birleştirmelerinde hesaba katılmaz ve toplu olarak iade edilmez.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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