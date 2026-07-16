Emekli Olup Çalışmaya Devam Edenler Dikkat: Tek Bir Detay Maaşınızın Tamamen Kesilmesine Yol Açabilir

5510 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihi, emeklilik sonrası çalışma hayatında tam anlamıyla bir milat kabul ediliyor. Bu tarihten sonra ilk kez sigortalı tescili yapılan kişiler, emekli olduktan sonra yeniden bir işe girerlerse ciddi bir hak kaybıyla karşı karşıya kalıyorlar.

Söz konusu kişilerin emekli aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ilk ödeme döneminden itibaren tamamen kesiliyor. Bu grup için SGDP sistemi uygulanmadığından, hem emekli maaşı alıp hem de aynı anda çalışmak yasal olarak mümkün olmuyor. Bu süreçte kişilerden; kısa vadeli, uzun vadeli ve genel sağlık sigortası primleri tıpkı normal bir çalışan gibi tahsil ediliyor. İşten ayrıldıklarında ise aylıkları, güncel prim ödemeleri göz önünde bulundurularak yeniden hesaplanıyor ve tekrar bağlanıyor.