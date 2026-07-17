Evini Arabasını Satıp Altına Yatıranlar Yandı: Milyonluk Zarar Tablosu
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Mart ayındaki rekor seviyelerden sonra altın piyasasında işler tersine döndü. Zirve fiyattan evini, arabasını satarak fiziki altına geçen yatırımcılar, sadece birkaç ay içinde devasa bir zarar tablosuyla karşı karşıya kaldı. İşte rakam rakam milyonluk kayıpların bilançosu.
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Evini arabasını satıp altına yatıran yandı! İşte milyonluk zarar tablosu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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