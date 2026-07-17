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Evini Arabasını Satıp Altına Yatıranlar Yandı: Milyonluk Zarar Tablosu

Evini Arabasını Satıp Altına Yatıranlar Yandı: Milyonluk Zarar Tablosu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.07.2026 - 13:38
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Mart ayındaki rekor seviyelerden sonra altın piyasasında işler tersine döndü. Zirve fiyattan evini, arabasını satarak fiziki altına geçen yatırımcılar, sadece birkaç ay içinde devasa bir zarar tablosuyla karşı karşıya kaldı. İşte rakam rakam milyonluk kayıpların bilançosu.

Kaynak: TGRT Haber/Ümit Büget

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Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Mart ayının hemen başında serbest piyasada fiziki gram altın 7.622,90 TL seviyesini görerek tarihi bir rekora imza atmıştı. Altının rekorunu fırsat bilen vatandaşlar kuyumculara akın etmişti. Altının uzun vadede yatırımcısına kazandıracağı konusunda uzmanlar hemfikirken şu günlerde güvenli liman yatırımcısı zor günler yaşıyor.

17 Temmuz Cuma sabahı itibarıyla fiziki gram altının 6 bin 80 TL seviyelerine kadar çekilmesi, piyasada adeta deprem etkisi yarattı. Tarihi zirveden bu yana yaşanan net değer kaybı yüzde 20,24’ü buldu. Bu da cebindeki her 100 liranın 20 lirasını, yani birikiminin tam beşte birini kaybeden yatırımcılar için çok ağır bir bilanço anlamına geldi.

Evini arabasını satıp altına yatıran yandı! İşte milyonluk zarar tablosu.

Evini arabasını satıp altına yatıran yandı! İşte milyonluk zarar tablosu.

Piyasaya en tepeden girenlerin kayıpları, yatırımın büyüklüğüne göre tam bir servet erimesine dönüştü. TGRT Haber'den Ümit Büget, evini arabasını satıp altına yatıranların zarar tablosunu ortaya çıkardı. İşte rakam rakam o zarar tablosu:

1 milyon TL yatırıp altın alanlar: 1 Mart'taki rekor fiyattan 1 milyon lirasını altına bağlayan bir yatırımcı, o dönem yaklaşık 131,18 gram fiziki altın alabilmişti. Bugün elindeki altının toplam değeri 797.574 TL'ye geriledi. Net zarar tam 202 bin 426 TL.

3 milyon TL yatırıp altın alanlar: Lüks aracını ya da dairesini satıp 3 milyon TL ile altına girenler, yaklaşık 393,55 gram altın edinebilmişti. Bu birikimin bugünkü karşılığı 2 milyon 392 bin 784 TL oldu. Aradaki fark, yani net kayıp 607 bin 216 TL. Bu kayıpla bugün piyasada çok temiz, az kullanılmış ikinci el bir aile arabası rahatlıkla satın alınabiliyordu.

5 milyon TL yatırıp altın alanlar: İstanbul'da bir mülkünü satarak 'garanti kazanç' gözüyle 5 milyon TL'yi altına yatıranlar, yaklaşık 655,91 gram altının sahibi olmuştu. Güncel fiyatlarla bu birikim 3 milyon 987 bin 932 TL'ye düştü. Zararın boyutu ise dudak uçuklatıyor: Tam 1 milyon 12 bin 068 TL'lik devasa bir servet buharlaştı.

10 milyon TL yatırıp altın alanlar: Büyük mülk satışı yapıp 10 milyon TL'lik altın alan dev yatırımcıların elindeki 1.311,83 gram altının bugünkü değeri 7 milyon 975 bin 926 TL seviyesine indi. Yatırımcının piyasada bıraktığı net zarar tam 2 milyon 24 bin 74 TL olarak kayıtlara geçti.

Altın yükselecek mi?

Altın yükselecek mi?

Bank of America (BofA) analistleri, ons bazında '3.702 - 3.605 dolar bandına kadar yeni bir dip dalgası gelebilir' uyarısıyla kısa vadede temkinli olunması gerektiğine işaret ediyor. Buna karşın, dünyanın en büyük portföy yönetim şirketlerinden Fidelity uzmanları, orta ve uzun vadede altının makroekonomik dinamiklerle yeniden boğa koşusuna başlayacağını öngörüyor.

(Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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