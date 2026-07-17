Evini Arabasını Satıp Altına Yatıranlar Yandı: Milyonluk Zarar Tablosu

Piyasaya en tepeden girenlerin kayıpları, yatırımın büyüklüğüne göre tam bir servet erimesine dönüştü. TGRT Haber'den Ümit Büget, evini arabasını satıp altına yatıranların zarar tablosunu ortaya çıkardı. İşte rakam rakam o zarar tablosu:

1 milyon TL yatırıp altın alanlar: 1 Mart'taki rekor fiyattan 1 milyon lirasını altına bağlayan bir yatırımcı, o dönem yaklaşık 131,18 gram fiziki altın alabilmişti. Bugün elindeki altının toplam değeri 797.574 TL'ye geriledi. Net zarar tam 202 bin 426 TL.

3 milyon TL yatırıp altın alanlar: Lüks aracını ya da dairesini satıp 3 milyon TL ile altına girenler, yaklaşık 393,55 gram altın edinebilmişti. Bu birikimin bugünkü karşılığı 2 milyon 392 bin 784 TL oldu. Aradaki fark, yani net kayıp 607 bin 216 TL. Bu kayıpla bugün piyasada çok temiz, az kullanılmış ikinci el bir aile arabası rahatlıkla satın alınabiliyordu.

5 milyon TL yatırıp altın alanlar: İstanbul'da bir mülkünü satarak 'garanti kazanç' gözüyle 5 milyon TL'yi altına yatıranlar, yaklaşık 655,91 gram altının sahibi olmuştu. Güncel fiyatlarla bu birikim 3 milyon 987 bin 932 TL'ye düştü. Zararın boyutu ise dudak uçuklatıyor: Tam 1 milyon 12 bin 068 TL'lik devasa bir servet buharlaştı.

10 milyon TL yatırıp altın alanlar: Büyük mülk satışı yapıp 10 milyon TL'lik altın alan dev yatırımcıların elindeki 1.311,83 gram altının bugünkü değeri 7 milyon 975 bin 926 TL seviyesine indi. Yatırımcının piyasada bıraktığı net zarar tam 2 milyon 24 bin 74 TL olarak kayıtlara geçti.