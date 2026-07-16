Yeşil Pasaport İsteyen Meslek Gruplarının Sayısı 6'ya Çıktı

Şubat 2026’da diş hekimleri, veteriner hekimler ve mimarlar için tek bir çatı altında ortak bir düzenleme talep edildi. Kendi meslek odalarına kayıtlı olan ve mesleğinde 15 yıllık kıdemi dolduran bu üç meslek grubunun, dünyadaki bilimsel, akademik ve teknik gelişmeleri yerinde takip edebilmesi amacıyla vizesiz seyahat hakkı kazanması isteniyor.