Yeşil Pasaport İsteyen Meslek Gruplarının Sayısı 6'ya Çıktı
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Yurt dışına çıkmak isteyenler vize çilesi sürüyor. Schengen vize ret oranları artarken pek çok meslek vize engelini aşmak için çeşitli adımlarda bulunuyor. Farklı meslek grupları, iş kayıplarını ve akademik engelleri aşabilmek adına yeşil pasaport hakkı elde etmek için kanun tekliflerini Meclis'e sundu.
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Yeşil pasaport talep eden meslek grupları 6'ya çıktı.
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Her mesleğe yeşil pasaport neden verilmiyor?
Yeşil pasaport hangi mesleklere veriliyor?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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