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Yeşil Pasaport İsteyen Meslek Gruplarının Sayısı 6'ya Çıktı

Yeşil Pasaport İsteyen Meslek Gruplarının Sayısı 6'ya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
16.07.2026 - 17:31
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Yurt dışına çıkmak isteyenler vize çilesi sürüyor. Schengen vize ret oranları artarken pek çok meslek vize engelini aşmak için çeşitli adımlarda bulunuyor. Farklı meslek grupları, iş kayıplarını ve akademik engelleri aşabilmek adına yeşil pasaport hakkı elde etmek için kanun tekliflerini Meclis'e sundu.

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Yeşil pasaport talep eden meslek grupları 6'ya çıktı.

Yeşil pasaport talep eden meslek grupları 6'ya çıktı.

Yılın ilk yedi ayında küresel ihaleleri kaçıran, uluslararası seminerlere katılamayan ve sınır kapılarında günlerce bekleyen meslek gruplarının temsilcileri, vizesiz seyahat hakkı talep ediyor. Vizesiz seyahat için yeşil pasaport talep eden Meclis'e önerge veren meslek gruplarına her geçen gün bir yenisi daha eklendi.

İşte yeşil pasaport talep eden meslek grupları:

  • Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler 2026 yılında Meclis'in kapısını çaldı. Sunulan yasa teklifiyle öğretmenlerin uluslararası eğitim programlarına, seminerlere ve projelere katılımda vize engeline takıldıkları belirtildi.

  • Şubat 2026’da diş hekimleri, veteriner hekimler ve mimarlar için tek bir çatı altında ortak bir düzenleme talep edildi. Kendi meslek odalarına kayıtlı olan ve mesleğinde 15 yıllık kıdemi dolduran bu üç meslek grubunun, dünyadaki bilimsel, akademik ve teknik gelişmeleri yerinde takip edebilmesi amacıyla vizesiz seyahat hakkı kazanması isteniyor.

  • 2026’nın ilk çeyreğinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı çalışan mühendisler için de somut bir adım atıldı. Özellikle uluslararası projelerde görev alan mühendislerin, vize süreçlerinin uzaması sebebiyle küresel ihaleleri ve iş fırsatlarını kaçırmasını önlemek amacıyla hazırlanan yasa teklifi, 15 yıllık mesleki deneyim şartıyla komisyona iletildi.

  • Lojistik sektöründen gelen teklif, 2026'nın en dikkat çeken hamlelerinden biri oldu. Uluslararası taşımacılık yapan TIR şoförlerinin sınır kapılarında vize beklerken zaman kaybetmesini ve bu gecikmelerin ihracata darbe vurmasını engellemek amacıyla, mesleğinde 10 yılını dolduran şoförlere yeşil pasaport verilmesi yönündeki kanun teklifi Meclis komisyonuna teslim edildi.

Her mesleğe yeşil pasaport neden verilmiyor?

Her mesleğe yeşil pasaport neden verilmiyor?

Meclis komisyonlarında biriken bu yoğun taleplere rağmen, hükümet kanadı yeşil pasaport sınırlarının daha fazla esnetilmesine son derece temkinli yaklaşıyor. Sözcü'den Gülsüm Alpkıray'ın haberine göre yetkililer yeşil pasaporta sahip kişi sayısının kontrolsüz bir şekilde artması, Avrupa ülkelerinin bu pasaport türüne de vize zorunluluğu getirmesine ya da mevcut vize muafiyetini tamamen askıya almasına neden olabilir. 

Bu risk sebebiyle, Meclis komisyonundaki tekliflerin yasalaşma süreci oldukça yavaş ilerliyor.

Yeşil pasaport hangi mesleklere veriliyor?

Yeşil pasaport hangi mesleklere veriliyor?

Yeşil pasaport almaya hak kazanan başlıca gruplar şöyle:

Kamu görevlileri: 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan, kadro derecesi 1, 2 veya 3 olan devlet memurları ve kamu görevlileri ile aynı derecelerden emekli olanlar.

Belediye Başkanları: İl, ilçe ve birinci kademe belediye başkanları.

İhracatçılar: Son 3 takvim yılı itibarıyla belirli bir ihracat ortalamasını tutturan firma yetkilileri ve sahipleri

Eş ve Çocuklar: Hak sahibi kişinin eşine, 25 yaşını doldurmamış, evli olmayan ve çalışmayan çocuklarına yeşil pasaport hakkı tanınır.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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