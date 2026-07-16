Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 Personel Alımı Yapacak: Kadrolar Belli Oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı personel alımı kapsamında toplam 1874 sözleşmeli personel istihdam edeceğini açıkladı. Bakan İbrahim Yumaklı'nın duyurduğu alım kapsamında veteriner hekimden ziraat mühendisine, gıda mühendisinden destek personeline kadar birçok farklı kadro yer alıyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Başvurular nasıl yapılacak? Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı hangi kadrolarda yapılacak?

İşte, detaylar.