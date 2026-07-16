Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 Personel Alımı Yapacak: Kadrolar Belli Oldu
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı personel alımı kapsamında toplam 1874 sözleşmeli personel istihdam edeceğini açıkladı. Bakan İbrahim Yumaklı'nın duyurduğu alım kapsamında veteriner hekimden ziraat mühendisine, gıda mühendisinden destek personeline kadar birçok farklı kadro yer alıyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Başvurular nasıl yapılacak? Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı hangi kadrolarda yapılacak?
İşte, detaylar.
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2026 Yılı Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı
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Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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