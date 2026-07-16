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Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 Personel Alımı Yapacak: Kadrolar Belli Oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 Personel Alımı Yapacak: Kadrolar Belli Oldu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 17:22
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı personel alımı kapsamında toplam 1874 sözleşmeli personel istihdam edeceğini açıkladı. Bakan İbrahim Yumaklı'nın duyurduğu alım kapsamında veteriner hekimden ziraat mühendisine, gıda mühendisinden destek personeline kadar birçok farklı kadro yer alıyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Başvurular nasıl yapılacak? Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı hangi kadrolarda yapılacak?

İşte, detaylar.

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2026 Yılı Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı

2026 Yılı Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 1874 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, alım kapsamında birçok farklı branşta personelin taşra teşkilatında istihdam edileceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 Personel Alımı Hangi Kadrolarda Yapılacak?

  • 645 Veteriner Hekim

  • 515 Ziraat Mühendisi

  • 239 Destek Personeli

  • 185 Gıda Mühendisi

  • 73 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

  • 60 Büro Personeli

  • 49 Su Ürünleri Mühendisi

  • 45 Harita (Alan) Mühendisi

  • 23 Gemi Adamı

  • 13 Avukat

  • 9 Laborant

  • 7 Biyolog

  • 6 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi

  • 5 Kimyager

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı henüz başvuru tarihlerini açıklamadı. Bakan İbrahim Yumaklı'nın alım sürecinin başlatıldığını duyurmasının ardından, başvuru takvimi ve şartlarının ilerleyen günlerde yayımlanacak resmi ilanla netleşmesi bekleniyor.

Başvurular Nereden Yapılacak?

Başvuru ekranı henüz açılmadı. Başvuruların, resmi ilan yayımlandıktan sonra e-Devlet ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulacak başvuru sistemi üzerinden alınması bekleniyor. Adayların resmi duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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