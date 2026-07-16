Ahbap Derneği’nin ve Soruşturmada Tutuklanan Şüphelilerin Malvarlığına El Konuldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Başkanlığını ünlü şarkıcı Haluk Levent’in yaptığı Ahbap Derneği’nin tüzel hesaplarına ve soruşturmada tutuklanan şüphelilerin mal varlıklarına savcılık tarafından tedbiren el konulduğu açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haluk Levent, Ahbap Derneği’nin topladığı yardım paralarıyla bahis oynadığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın