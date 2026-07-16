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Ahbap Derneği’nin ve Soruşturmada Tutuklanan Şüphelilerin Malvarlığına El Konuldu

Ahbap Derneği’nin ve Soruşturmada Tutuklanan Şüphelilerin Malvarlığına El Konuldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.07.2026 - 16:33
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Başkanlığını ünlü şarkıcı Haluk Levent’in yaptığı Ahbap Derneği’nin tüzel hesaplarına ve soruşturmada tutuklanan şüphelilerin mal varlıklarına savcılık tarafından tedbiren el konulduğu açıklandı.

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Haluk Levent, Ahbap Derneği’nin topladığı yardım paralarıyla bahis oynadığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Haluk Levent, Ahbap Derneği’nin topladığı yardım paralarıyla bahis oynadığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Mahkeme, Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Levent, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında mahkeme, derneğin tüzel kişiliğine ve dosyada adı geçen tüm şüphelilerin mal varlıklarına el koyma kararı verdi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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