Son 7 Yıl Kuralı Emekliliği Baştan Aşağı Değiştirebilir

Farklı kurumlarda çalışarak prim biriktiren sigortalıların emeklilik hakları, 'son 7 yıl' kuralına göre şekilleniyor. Bu kurala göre, bir çalışanın emeklilik aylığının hangi statüden bağlanacağı, sigortalılık süresinin son 2520 fiili hizmet günü içinde en fazla hangi kurumda prim ödediğine bakılarak belirleniyor. 1 Nisan 1993 sigorta başlangıcıyla EYT potasında yer alan, SSK’da 4194 ve Bağ-Kur’da 3269 olmak üzere toplamda 7463 prim günü bulunan bir sigortalının tablosu şöyle:

Sigortalı, çalışma hayatının son döneminde yoğunluklu olarak Bağ-Kur kapsamında prim ödediği için mevcut durumda yaş şartı aranmaksızın 9000 prim gününü tamamlamak zorunda kalıyor. Eğer primi 5400 günde bırakırsa, emekli olabilmek için ancak 2030 yılında 58 yaşını doldurduğunda hak kazanabiliyor.

Aynı sigortalı, bugünden itibaren en az 1260 gün (3,5 yıl) boyunca aktif olarak SSK (4/a) kapsamında prim öderse, emeklilik hakları tamamen SSK şartlarına devrediyor. Bu hamleyle birlikte yaş şartı aranmadan, 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5675 prim günüyle çok daha erken bir tarihte emekli olabiliyor.