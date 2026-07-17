Son 7 Yıl Kuralı Emekliliği Baştan Aşağı Değiştirebilir
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin hayata geçmesinin ardından, çalışma hayatı boyunca birden fazla kurumda prim ödemiş olan sigortalıların emeklilik süreçlerine dair soru işaretleri devam ediyor. Özellikle Ekim 2008 öncesinde sigorta girişi yapılmış olan; SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı gibi farklı statülerde hizmeti bulunan vatandaşların hangi şartlarla emekli olacağı büyük bir merak konusuydu. Cumhuriyet gazetesinden Nergis Şimşek, emeklilikte son 7 yıl kuralını anlattı.
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Emeklilikte son 7 yıl kuralı: EYT'de SSK ve Bağ-Kur karışık olanlar dikkat.
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Kadın çalışanların önünde iki temel formül bulunuyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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