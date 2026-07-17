article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Son 7 Yıl Kuralı Emekliliği Baştan Aşağı Değiştirebilir

Son 7 Yıl Kuralı Emekliliği Baştan Aşağı Değiştirebilir

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.07.2026 - 16:57
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin hayata geçmesinin ardından, çalışma hayatı boyunca birden fazla kurumda prim ödemiş olan sigortalıların emeklilik süreçlerine dair soru işaretleri devam ediyor. Özellikle Ekim 2008 öncesinde sigorta girişi yapılmış olan; SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı gibi farklı statülerde hizmeti bulunan vatandaşların hangi şartlarla emekli olacağı büyük bir merak konusuydu. Cumhuriyet gazetesinden Nergis Şimşek, emeklilikte son 7 yıl kuralını anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Emeklilikte son 7 yıl kuralı: EYT'de SSK ve Bağ-Kur karışık olanlar dikkat.

Emeklilikte son 7 yıl kuralı: EYT'de SSK ve Bağ-Kur karışık olanlar dikkat.

Farklı kurumlarda çalışarak prim biriktiren sigortalıların emeklilik hakları, 'son 7 yıl' kuralına göre şekilleniyor. Bu kurala göre, bir çalışanın emeklilik aylığının hangi statüden bağlanacağı, sigortalılık süresinin son 2520 fiili hizmet günü içinde en fazla hangi kurumda prim ödediğine bakılarak belirleniyor. 1 Nisan 1993 sigorta başlangıcıyla EYT potasında yer alan, SSK’da 4194 ve Bağ-Kur’da 3269 olmak üzere toplamda 7463 prim günü bulunan bir sigortalının tablosu şöyle:

Sigortalı, çalışma hayatının son döneminde yoğunluklu olarak Bağ-Kur kapsamında prim ödediği için mevcut durumda yaş şartı aranmaksızın 9000 prim gününü tamamlamak zorunda kalıyor. Eğer primi 5400 günde bırakırsa, emekli olabilmek için ancak 2030 yılında 58 yaşını doldurduğunda hak kazanabiliyor.

Aynı sigortalı, bugünden itibaren en az 1260 gün (3,5 yıl) boyunca aktif olarak SSK (4/a) kapsamında prim öderse, emeklilik hakları tamamen SSK şartlarına devrediyor. Bu hamleyle birlikte yaş şartı aranmadan, 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5675 prim günüyle çok daha erken bir tarihte emekli olabiliyor.

Kadın çalışanların önünde iki temel formül bulunuyor.

Kadın çalışanların önünde iki temel formül bulunuyor.

Prim gün sayısı yetersiz olan kadın EYT'liler için de önemli alternatifler bulunuyor. Örneğin, 1996 yılında sigorta girişi olan ve toplamda 3122 prim günü bulunan bir kadın çalışanın önünde iki temel formül yer alıyor.

Birinci seçenek olarak, SSK kapsamında 15 yıllık sigortalılık süresi ve 58 yaş şartıyla birlikte 3600 günü tamamlayarak emekli olmak mümkün. Bu formülde eksik kalan 478 günü kapatmak için doğum sonrasındaki çalışılmayan 2 yıllık süre borçlanılabiliyor. 31 Aralık 2026 tarihine kadar asgari günlük kazanç tutarı üzerinden yapılacak borçlanmalarda günlük ödeme tutarı 352,32 TL olarak uygulanıyor. Bu doğrultuda 478 günlük eksik primi kapatmanın toplam maliyeti 168 bin 409 TL’yi buluyor.

Yaş sınırını beklemek istemeyen ve başlangıç tarihine göre 5825 ya da 5900 günü tamamlamayı hedefleyen kadınların ise isteğe bağlı sigorta yaptırırken çok dikkatli olması gerekiyor. Eksik günlerin isteğe bağlı sigorta ile kapatılması, bu sürelerin Bağ-Kur hanesine yazılmasına neden oluyor. SSK şartlarıyla emeklilik hakkını kaybetmemek adına, son 3,5 yıllık (1260 gün) prim ödemesinin mutlaka fiilen SSK (4/a) kapsamında yapılmış olmasına özen gösterilmesi hayati önem taşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın