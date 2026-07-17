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İlk Buluşma, Evlilik Teklifi, Nikah Yapacaklara Müjde: Önümüzdeki İki Günün Hava Durumu

İlk Buluşma, Evlilik Teklifi, Nikah Yapacaklara Müjde: Önümüzdeki İki Günün Hava Durumu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.07.2026 - 18:29
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Yaz aylarının tadını çıkarmak, açık havada vakit geçirmek veya özel günlerini unutulmaz kılmak isteyen milyonlarca vatandaşın gözü kulağı hava durumu tahminlerde. Plan yapmak isteyen milyonlarca vatandaş 'Hafta sonu hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını merak ederken Meteoroloji'den açıklama geldi. X'te 'Hava Forum' isimli hesap ise ilk buluşmaya, evlilik teklifi yapacaklara müjdeyi verdi...

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Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji, 18 Temmuz Cumartesi ve 19 Temmuz Pazar hava durum raporunu paylaştı. Hafta sonu ülke genelinde sıcaklık yükselişe geçecek. Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri için yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı. Kentlerde termometreler 40 dereceyi adeta zorlayacak.

Ancak Doğu Karadeniz’de gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

İlk buluşma, evlenme teklifi, nikah, nişan... Hafta sonu hava müsait...

İlk buluşma, evlenme teklifi, nikah, nişan... Hafta sonu hava müsait...
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X'te hava durumuna dair paylaşımlar yapan 'Hava Forum' ise esprili bir yaklaşımla meteoroloji bilgisi verdi. Hava Forum'un paylaşımına göre hafta sonu ilk buluşma, evlenme teklifi, nişan ve nikah yapacaklar için oldukça uygun...

Hava Forum'un paylaşımı şöyleydi:

'Hafta sonu Doğu Karadeniz hariç yurt geneli bol güneşli ve sıcak olacak. Planı olanlar rahat olsun. 👇🏼

İlk Buluşma: Müsait✅

Evlenme Teklifi: Müsait ✅

Söz/Nişan: Müsait✅

Nikah/Düğün (Opsiyonel Kır): Müsait✅

Piknik: Müsait✅

Yüzme: Müsait✅

Sohbet: Müsait✅'

Gelen yorumlardan bazıları şöyleydi👇🏻

Gelen yorumlardan bazıları şöyleydi👇🏻
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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