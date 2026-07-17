İlk Buluşma, Evlilik Teklifi, Nikah Yapacaklara Müjde: Önümüzdeki İki Günün Hava Durumu
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Yaz aylarının tadını çıkarmak, açık havada vakit geçirmek veya özel günlerini unutulmaz kılmak isteyen milyonlarca vatandaşın gözü kulağı hava durumu tahminlerde. Plan yapmak isteyen milyonlarca vatandaş 'Hafta sonu hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını merak ederken Meteoroloji'den açıklama geldi. X'te 'Hava Forum' isimli hesap ise ilk buluşmaya, evlilik teklifi yapacaklara müjdeyi verdi...
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Hafta sonu hava nasıl olacak?
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İlk buluşma, evlenme teklifi, nikah, nişan... Hafta sonu hava müsait...
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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