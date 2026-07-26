Sevgili İkizler, yönetici gezegenin Merkür'ün retro sonrası toparlanmasıyla kazancınla ilgili takılan bir mesele bu hafta çözüme kavuşuyor. Bir sözleşme, geciken bir ödeme ya da onay bekleyen bir teklif nihayet yoluna giriyor. Fikirlerinle, kalemin ya da konuşma becerinle para kazanma kapısı aralanıyor, yalnız her cazip teklifin küçük yazılarını okumadan imza atma.

Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…