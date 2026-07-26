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İkizler Burcu right-white
27 Temmuz 2026 - 2 Ağustos 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.07.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 27 Temmuz - 2 Ağustos haftası İkizler ve yükselen İkizler burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 27 Temmuz - 2 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, yönetici gezegenin Merkür'ün retro sonrası toparlanmasıyla kazancınla ilgili takılan bir mesele bu hafta çözüme kavuşuyor. Bir sözleşme, geciken bir ödeme ya da onay bekleyen bir teklif nihayet yoluna giriyor. Fikirlerinle, kalemin ya da konuşma becerinle para kazanma kapısı aralanıyor, yalnız her cazip teklifin küçük yazılarını okumadan imza atma.

Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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İkizler burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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