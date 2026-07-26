Sevgili İkizler, Venüs'ün yuva alanındaki sıcaklığı bu hafta aşkı huzurlu ve dingin bir yere taşıyor. İlişkin varsa, partnerinle evde geçirdiğiniz sade vakit, birlikte hazırladığınız bir kahve ya da uzun bir sohbet ikinizi de dinlendiriyor; dışarının gürültüsünden uzak bu anlar bağınızı besliyor. Fakat Mars'ın burcundaki ateşli enerjisi seni tez canlı yapabilir, ufak bir meseleyi büyütmeden önce birkaç saniye durup düşünmek aranızı korur. Bu hafta partnerine 'bugün nasılsın' diye içtenlikle sormak, sandığından çok daha fazla değer taşıyor.

Bekar İkizler için kalbi asıl fetheden şey bu hafta zihinsel uyum oluyor. Bir sohbetin akışında ya da kısa bir yolculuk sırasında, saatlerce konuşup zamanın nasıl geçtiğini anlamadığın biriyle karşılaşabilirsin. Seni cezbeden dış görünüşten çok, karşındakinin fikirleri ve espri anlayışı olacak. Yeni tanıştığın biriyle konuşurken içten davran, çünkü senin en güçlü caziben zaten o pırıltılı zihnin.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…