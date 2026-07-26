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İkizler Burcu right-white
27 Temmuz 2026 - 2 Ağustos 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.07.2026 - 18:01
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İkizler ve yükselen İkizler burçlarının aşkla imtihanını ve 27 Temmuz - 2 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 27 Temmuz - 2 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Venüs'ün yuva alanındaki sıcaklığı bu hafta aşkı huzurlu ve dingin bir yere taşıyor. İlişkin varsa, partnerinle evde geçirdiğiniz sade vakit, birlikte hazırladığınız bir kahve ya da uzun bir sohbet ikinizi de dinlendiriyor; dışarının gürültüsünden uzak bu anlar bağınızı besliyor. Fakat Mars'ın burcundaki ateşli enerjisi seni tez canlı yapabilir, ufak bir meseleyi büyütmeden önce birkaç saniye durup düşünmek aranızı korur. Bu hafta partnerine 'bugün nasılsın' diye içtenlikle sormak, sandığından çok daha fazla değer taşıyor.

Bekar İkizler için kalbi asıl fetheden şey bu hafta zihinsel uyum oluyor. Bir sohbetin akışında ya da kısa bir yolculuk sırasında, saatlerce konuşup zamanın nasıl geçtiğini anlamadığın biriyle karşılaşabilirsin. Seni cezbeden dış görünüşten çok, karşındakinin fikirleri ve espri anlayışı olacak. Yeni tanıştığın biriyle konuşurken içten davran, çünkü senin en güçlü caziben zaten o pırıltılı zihnin.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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