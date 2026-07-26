Sevgili Aslan, bu hafta Güneş ve Jüpiter'in burcunda buluşması seni öne eğilmeye, ekrana ya da bir işe fazla yaslanmaya itebilir, bu da kürek kemiklerinin arasında sessiz bir gerginlik biriktirir. Kollarını arkada kenetleyip göğsünü açan kısa bir esneme bu bölgeyi rahatlatacaktır. Ay Düğümleri'nin eksen değişimi ise omuzlarını geriye çekerek yürümenin, günün geri kalanında duruşunu bile değiştireceğini fısıldıyor.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…