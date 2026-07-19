Sevgili Aslan, para evinde Venüs'ün Başak'ta oluşu bu hafta kazancını gösterişten değil, emekten ve hizmetten getiriyor; sabırla yürüttüğün bir işin karşılığını almaya başlayabilirsin. 22 Temmuz'da Güneş burcuna geçtiğinde görünürlüğün artıyor ve bu da yeni bir gelir fırsatının önünü açabilir. Ancak kazandığını hızla harcama eğilimine karşı bu hafta biraz frene basmakta fayda var.

Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…