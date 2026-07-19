Sevgili Aslan, 22 Temmuz'da Güneş kendi burcuna geçtiğinde canlılığın artıyor ama bu coşku kalbini ve dolaşımını da hızlandırabilir; heyecanlı anlarda kalp atışının belirginleştiğini hissedebilirsin. Bu hafta yürüyüş gibi kalbini nazikçe çalıştıran bir hareketi rutinine katmak ve sıcakta bol su içmek, o parlak enerjini dengede tutmanı sağlar.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…