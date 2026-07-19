Sevgili Aslan, 22 Temmuz'da Güneş'in kendi burcuna geçmesiyle hafta senin için parlak bir başlangıca dönüşüyor; özgüvenin ve görünürlüğün bariz şekilde artıyor. Uzun süredir arka planda kalan bir yeteneğini öne çıkarma cesareti buluyorsun. Ancak 26 Temmuz'da Güney Ay Düğümü'nün burcuna yerleşmesi, önümüzdeki dönemde yalnız parlamak yerine işbirliğine açık olman gerektiğini hatırlatıyor.

Maddi olarak ise artan görünürlüğün somut bir karşılığa dönüşebilir. Yeni bir iş teklifi ya da uzun süredir beklediğin bir fırsatın kapısı bu hafta aralanabilir.

İlişkisi olan Aslan burçları için partnerine biraz daha alan tanımak ilişkiyi rahatlatabilir; Ay Düğümü'nün getirdiği paylaşma dersi burada da kendini gösteriyor. Bekar Aslan burçları ise doğum günü haftasının enerjisiyle her zamankinden dikkat çekici bir cazibeye sahip olacak.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…