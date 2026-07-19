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Aslan Burcu right-white
20 - 26 Temmuz 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 20 Temmuz - 26 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 20 Temmuz - 26 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, 22 Temmuz'da Güneş'in kendi burcuna geçmesiyle hafta senin için parlak bir başlangıca dönüşüyor; özgüvenin ve görünürlüğün bariz şekilde artıyor. Uzun süredir arka planda kalan bir yeteneğini öne çıkarma cesareti buluyorsun. Ancak 26 Temmuz'da Güney Ay Düğümü'nün burcuna yerleşmesi, önümüzdeki dönemde yalnız parlamak yerine işbirliğine açık olman gerektiğini hatırlatıyor.

Maddi olarak ise artan görünürlüğün somut bir karşılığa dönüşebilir. Yeni bir iş teklifi ya da uzun süredir beklediğin bir fırsatın kapısı bu hafta aralanabilir.

İlişkisi olan Aslan burçları için partnerine biraz daha alan tanımak ilişkiyi rahatlatabilir; Ay Düğümü'nün getirdiği paylaşma dersi burada da kendini gösteriyor. Bekar Aslan burçları ise doğum günü haftasının enerjisiyle her zamankinden dikkat çekici bir cazibeye sahip olacak.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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