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Aslan Burcu right-white
20 - 26 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
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Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşkla imtihanını ve 20 Temmuz - 26 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 20 Temmuz - 26 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, 22 Temmuz'da Güneş kendi evine, yani senin burcuna dönüyor ve aşk hayatın adeta yeniden doğuyor. Cazibene bu hafta karşı koymak zor; gülüşün, duruşun, enerjin her zamankinden daha çekici. İlişkin varsa, partnerin bu ışıltına aşık oluyor ama dikkat, Aslan'ın en büyük sınavı hep aynı: sevgiyi almak kadar vermeyi de hatırlamak. Sürekli sahnenin ortasında olmak isteyip partnerine alan tanımazsan, bu tutkulu hafta gölgeli bir kıskançlığa dönebilir. 

Bekar Aslanlar içinse adeta bir doğum günü hediyesi gibi: nereye gitsen bir çift göz üzerinde. Sana ilgi gösteren birden fazla kişi olabilir, bu da hoşuna gidecek elbette. Ama gösterişli olanın değil, sana gerçekten hayran olanın kim olduğunu ayırt etmek bu hafta senin işin. Parlaklık güzeldir, ama seni asıl mutlu edecek olan seni sahiden görendir.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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