Sevgili Aslan, 27 Temmuz'da Kuzey Ay Düğümü'nün ortaklık alanına geçmesi, bu hafta aşkta en büyük dersini önüne koyuyor. İlişkin varsa, artık sahnenin tek yıldızı olmak yerine partnerini de görmen, ona hak ettiği değeri vermen gereken bir dönem başlıyor; ilişkin seninle birlikte olgunlaşmak istiyor. Güneş ve Jüpiter'in burcunda parlaması aranıza tutku katıyor, fakat egonu sevginin önüne koyarsan bu ateş kırgınlığa dönüşebilir. Bu hafta bir tartışmada haklı çıkmak yerine anlaşmayı seçmek, ilişkine düşündüğünden çok daha fazlasını kazandıracak.

Bekar Aslanlar için bu hafta cazibe adeta üzerine sinmiş durumda. Güneş kendi burcunda olduğu için nereye gitsen dikkatler sana çevriliyor, ilgi görmek hoşuna da gidecek. Yalnız gösterişli davranan biriyle sana gerçekten hayran olanı ayırt etmeyi ihmal etme, çünkü seni asıl mutlu edecek olan seni sahiden görendir. Kalbini birine açmadan önce, onun senin ışığına mı yoksa sadece parıltına mı vurulduğunu anlamaya çalış.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…