Sevgili Aslan, Satürn bugün geri hareketine başlıyor ve senin eğitim ile inançlar alanını sınıyor. İş hayatında uzun süredir savunduğun bir görüşü ya da başladığın bir eğitimi bugün yeniden sorguluyorsun. Ay'ın Oğlak burcuna geçişi sana bu konuda gerçekçi düşünme gücü veriyor. Ancak Ay ile Satürn arasındaki kare, bir konuda yetersiz kaldığın hissini uyandırabilir. Bugün öğrenmenin bir süreç olduğunu hatırlaman, bu baskıyı hafifletecek.

Maddi konularda eğitim ya da uzakla ilgili bir gider yeniden gündemine giriyor. Geçmişte ödemeyi ertelediğin bir kurs ya da bir seyahat masrafı bugün tekrar karşına çıkabilir. Satürn'ün geri hareketi bu harcamayı gözden geçirmeni istiyor. Gerçekten gerekli olanı ayırmalısın.

Aşk hayatında değerler uyumunu ölçüyorsun. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle bir konuda derin bir görüş ayrılığınız olduğunu ve bunu şimdiye kadar görmezden geldiğinizi fark edebilirsin; Ay ile Venüs üçgeni bu konuşmayı kavgaya dönüştürmeden yapmanı sağlıyor ve farklı düşünmenin ayrılık sebebi olmadığını, ancak temel değerlerde buluşmak gerektiğini görüyorsun. Bekar bir Aslan burcu isen, bir tartışmada seninle aynı tarafta duran ya da aynı şeye gülen biri, görünüşünden çok zihinsel uyumuyla ilgini çekiyor; bu bağı bugün ciddiye almalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…