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Aslan Burcu right-white
25 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 25 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 25 Temmuz Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Satürn Koç burcunda durağanlaşıyor ve senin eğitim ile uzak bağlantılar alanını sınıyor. Uzun soluklu bir plan bugün gerçeklik testinden geçiyor. İş hayatında yurt dışı bağlantılı bir konu ya da başladığın bir eğitim beklediğinden fazla emek istiyor. Güneş burcunda parlıyor ama Satürn bu coşkuya fren yapıyor. Hedefinden vazgeçmek yerine takvimini uzatmalısın.

Maddi konularda eğitim ya da seyahat masrafı bütçeni zorluyor. Bir kurs ücreti, bir bilet ya da uzakla ilgili bir ödeme bugün gündemine giriyor. Satürn bu harcamanın gerçekten gerekli olup olmadığını sorgulatıyor. Ödemeyi taksitlendirmek bugün akıllıca bir çözüm olacak.

Aşk hayatında mesafe konusu belirginleşiyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle aranızdaki fiziksel ya da düşünsel uzaklık bugün ağırlaşabilir. Bekar bir Aslan burcu isen, uzak biriyle yürüttüğün iletişimin gerçekçi olup olmadığını sorguluyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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