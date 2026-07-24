Sevgili Aslan, Satürn Koç burcunda durağanlaşıyor ve senin eğitim ile uzak bağlantılar alanını sınıyor. Uzun soluklu bir plan bugün gerçeklik testinden geçiyor. İş hayatında yurt dışı bağlantılı bir konu ya da başladığın bir eğitim beklediğinden fazla emek istiyor. Güneş burcunda parlıyor ama Satürn bu coşkuya fren yapıyor. Hedefinden vazgeçmek yerine takvimini uzatmalısın.

Maddi konularda eğitim ya da seyahat masrafı bütçeni zorluyor. Bir kurs ücreti, bir bilet ya da uzakla ilgili bir ödeme bugün gündemine giriyor. Satürn bu harcamanın gerçekten gerekli olup olmadığını sorgulatıyor. Ödemeyi taksitlendirmek bugün akıllıca bir çözüm olacak.

Aşk hayatında mesafe konusu belirginleşiyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle aranızdaki fiziksel ya da düşünsel uzaklık bugün ağırlaşabilir. Bekar bir Aslan burcu isen, uzak biriyle yürüttüğün iletişimin gerçekçi olup olmadığını sorguluyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…