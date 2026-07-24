Sevgili Aslan, Satürn bugün durağan konuma geçiyor ve senin uzak bağlantılar alanını sınıyor. Bu geçiş, aradaki mesafeleri görünür hale getiriyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızdaki uzaklık fiziksel olabilir ya da düşünsel olabilir. Aynı evde yaşasanız bile farklı şeyler istediğinizi hissedebilirsin. Bugün bu farkı bir sorun olarak değil, konuşulacak bir konu olarak ele almalısın. Ortak bir gelecek tarif ettiğinizde mesafe kapanmaya başlayacak.

Bekarsan, uzaktan yürüttüğün bir iletişimin gerçekçiliğini sorguluyorsun. Aylardır yazışıyorsunuz ama hâlâ karşılıklı oturmuş değilsiniz. Bu belirsizlik seni yoruyor. Bugün ondan somut bir plan istemeni öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…