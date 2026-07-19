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Aslan Burcu right-white
20 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
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Aslan ve yükselen Aslan burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 20 Temmuz Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 

20 Temmuz Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında haklı çıkmakla mutlu olmak arasında bir seçim var önünde. İlişkin varsa, tartıştığınız konuda muhtemelen sen haklısın; ama bunu kanıtladığında ne kazanacaksın? Bugün 'ben haklıyım' demek yerine 'sen ne hissediyorsun' diye sorduğunda, o tartışma kendiliğinden buharlaşacak.

Bekarsan, ilgilendiğin kişiyi etkilemek için sahneye çıkmana gerek yok. En iyi hâlini sergilemeye çalıştığın anlar değil, kendini unuttuğun anlar çekici olduğun anlar. Bugün gösteri yapma, sadece orada ol. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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