Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında haklı çıkmakla mutlu olmak arasında bir seçim var önünde. İlişkin varsa, tartıştığınız konuda muhtemelen sen haklısın; ama bunu kanıtladığında ne kazanacaksın? Bugün 'ben haklıyım' demek yerine 'sen ne hissediyorsun' diye sorduğunda, o tartışma kendiliğinden buharlaşacak.

Bekarsan, ilgilendiğin kişiyi etkilemek için sahneye çıkmana gerek yok. En iyi hâlini sergilemeye çalıştığın anlar değil, kendini unuttuğun anlar çekici olduğun anlar. Bugün gösteri yapma, sadece orada ol. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…