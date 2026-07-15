Sevgili Aslan, Güneş’in bugün Yengeç burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında daha derin, içsel ve gözlerden uzak duygusal temalara odaklanacağın bir dönem başlıyor. İlişkisi olan bir Aslan isen bugüne kadar partnerin için yaptığın fedakarlıkları kendi içinde sorgularken bulabilirsin kendini. Gökyüzündeki retro Merkür ve Satürn açısı, ilişkide aldığın ve verdiğin değer arasındaki dengesizliği fark etmene yol açarak partnerine karşı geçici bir mesafe koymana neden olabilir.

Bekar bir Aslan isen platonik duygularının tetiklenebileceği ya da kadersel bağlar hissettiğin eski bir tanıdıkla yollarının kesişebileceği bir gündesin. İç dünyandaki yalnızlık veya kabuğuna sığınma hissini bastırmak adına aceleci kararlar vermemeli, kalbinin sesini dinleyerek hareket etmelisin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…