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Aslan Burcu right-white
16 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.07.2026 - 18:01
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Aslan ve yükselen Aslan burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 16 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

16 Temmuz Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Güneş’in bugün Yengeç burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında daha derin, içsel ve gözlerden uzak duygusal temalara odaklanacağın bir dönem başlıyor. İlişkisi olan bir Aslan isen bugüne kadar partnerin için yaptığın fedakarlıkları kendi içinde sorgularken bulabilirsin kendini. Gökyüzündeki retro Merkür ve Satürn açısı, ilişkide aldığın ve verdiğin değer arasındaki dengesizliği fark etmene yol açarak partnerine karşı geçici bir mesafe koymana neden olabilir.

Bekar bir Aslan isen platonik duygularının tetiklenebileceği ya da kadersel bağlar hissettiğin eski bir tanıdıkla yollarının kesişebileceği bir gündesin. İç dünyandaki yalnızlık veya kabuğuna sığınma hissini bastırmak adına aceleci kararlar vermemeli, kalbinin sesini dinleyerek hareket etmelisin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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