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Aslan Burcu right-white
10 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.07.2026 - 18:01
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Aslan ve yükselen Aslan burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 10 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? 

10 Temmuz Cuma günü Aslan ve yükselen Aslan burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte aşk hayatında mesafelerin gerçekten kilometrelerle mi yoksa emek eksikliğiyle mi oluştuğunu sorgulayabilirsin. Uzun süredir açıklamalarla devam eden ama davranışlarla desteklenmeyen bazı durumlar daha görünür hale gelebilir. Bugün sözlerden çok çabalar dikkatini çekecek.

İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, partnerinle gelecek planları konusunda aynı noktada olup olmadığınızı daha net görebilirsin. Sürekli konuşulan ama bir türlü gerçekleştirilmeyen seyahat planları, ertelenen kararlar ya da “bir gün yaparız” denilen konular yeniden gündeme gelebilir. Bu kez hayal kurmak değil, ilk adımı atmak önem kazanacak.

Bekar bir Aslan burcuysan, uzun süredir farklı şehirde yaşayan biriyle devam eden bir iletişim ya da yalnızca dijital ortamda süren bir yakınlık seni düşündürebilir. Bir ilişkinin gerçekten var olması için mesajlaşmaktan daha fazlasına ihtiyaç duyduğunu fark edebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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