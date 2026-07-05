Sevgili Aslan, 4 Temmuz’da gerçekleşen Mars ve Uranüs kavuşumunun etkileri aşk hayatında da kendini hissettirmeye devam ediyor. Kontrol etmeyi sevdiğin ya da nasıl ilerleyeceğini önceden tahmin ettiğini düşündüğün bir ilişkinin yönü bugün seni şaşırtabilir. Çünkü gökyüzü sana biraz spontane olmayı, biraz da kalbinin ritmine güvenmeyi hatırlatıyor. Sen sevilmeyi, değer görmeyi ve hislerinin karşılığını net bir şekilde almayı isteyen bir burçsun. Ancak bugün aşkın en güzel tarafı, belki de planlanamayan anların içinde saklı olabilir.

İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinden gelecek sürpriz bir teklif, değişen bir program ya da aniden gelişen bir plan gününün havasını değiştirebilir. İlk etapta kendi düzeninin dışına çıkmak istemesen de birlikte yaşanacak spontane anlar ilişkinize uzun zamandır ihtiyaç duyduğu heyecanı katabilir. Partnerinin sana gösterdiği ilgi ve verdiği değeri fark etmek, senin de duygularını daha görünür şekilde ifade etmene neden olabilir. Bugün ilişkilerde büyük jestlerden çok, küçük ama samimi anlar daha kalıcı izler bırakabilir.

Bekar bir Aslan burcu isen, Mars-Uranüs etkisi hiç hesapta olmayan bir karşılaşmayı ya da beklenmedik bir iletişimi gündeme getirebilir. Sosyal bir ortamda, arkadaş çevrende ya da günlük hayatın içinde gerçekleşen kısa bir sohbet bile ilgini çekebilir. Bu kez seni etkileyen şey yalnızca ilgi görmek ya da beğenilmek olmayabilir. Karşındaki kişinin özgüveni, enerjisi ve hayatı yaşayış biçimi dikkatini çekebilir. Aşkın bazen sahneye davet edilmeden de çıkabildiğini görebileceğin bir gündesin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…