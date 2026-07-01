Sevgili Aslan, partnerinle arandaki o tatlı rekabet bugün çok daha derin ve çözülmesi gereken bir güç dinamiğine dönüşüyor. Birbirinizin eksiklerini yüze vurmak yerine, bu eksikleri nasıl omuz omuza tamamlayacağınızı konuştuğunda, sevginizin kökleri sarsılmaz bir derinliğe ulaşacak.

Bekar bir Aslan burcu isen, bugün kimseye şirin görünme veya flört etme çabasında değilsin. Karşına çıkan kişilerin senin o güçlü auran karşısında sindiğini veya yetersiz kaldığını görerek, standartlarını gökyüzüne çıkarıyorsun. Seni kontrol etmeye çalışanları tek kelimenle alt edip kendi gücüne sarıldığın eşsiz bir uyanış günü. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…