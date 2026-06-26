Sevgili Aslan, partnerinle birlikte sosyal ortamlara karışmak ve dostlarınla neşeli anlar paylaşmak, ilişkine taptaze bir yaz esintisi getiriyor. Birlikte parladığınız, birbirinizin başarılarıyla gurur duyduğunuz bu hafta sonu, sevginizi çok daha dışa dönük ve eğlenceli kılacak.

Bekar bir Aslan burcu isen katıldığın kalabalık bir etkinlikte veya bir arkadaş davetinde enerjinle dikkatleri anında üzerine çekiyorsun. Senin lider ruhunu takdir eden, kendi ayakları üzerinde duran ve öz güveni yüksek bir karakterle aranda aniden alevlenen çok sıcak bir çekim yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…