Sevgili Aslan, bugün partnerinle arandaki sohbetler o kadar neşeli ve sürükleyici ki, akşamın nasıl geçtiğini anlamayacaksın. Birbirinize kendinizi kelimelerle yeniden aşık ettiğiniz bugün, ilişkinize taptaze bir hava katacak.

Bekar bir Aslan burcu isen, sessiz ve ketum insanlardan uzaklaşıyorsun. Zihni seninle aynı hızda çalışan, sana laf yetiştirebilen ve mizah anlayışıyla seni kahkahalara boğan enerjik karakterle harika bir aşka yelken açıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...