Sevgili Aslan, bugün gökyüzündeki Ay ile Merkür altmışlığı, pazartesi gününün sıkıcı ve uzun toplantısını adeta senin tek kişilik bir şovuna çeviriyor. Fikirlerini sunarken kelimeleri o kadar karizmatik, neşeli ve akıcı kullanacaksın ki, tüm ofis seni bir TED konuşması izler gibi pür dikkat dinleyecek. Hitabet gücün zirvede.

Fikirlerini coşkuyla pazarlayabildiğin bugün, zihnindeki yaratıcı kıvılcımları somut bir başarıya dönüştürüyor. İnsanların seni gülümseyerek onaylaması, pazartesi sabahına muazzam bir öz güvenle ve yaz neşesiyle başlamanı sağlayarak haftanın tüm stresini yok edecek.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, bugün kelimelerin büyülü dünyasını partnerini etkilemek için kullanıyorsun. Ona hislerini dürüstçe ama çok eğlenceli bir dille anlatman, aranızdaki romantizmi adeta ilk buluşma heyecanına geri döndürecek. Bekar bir Aslan burcu isen, bugün hikaye anlatıcılığınla girdiğin her ortamda dikkatleri üzerine çekiyorsun. Senin konuşma tarzına, ses tonuna ve zekana hayran kalan büyüleyici biriyle, kelimelerin su gibi aktığı bir çekim başlıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...