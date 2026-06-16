Sevgili Aslan, bugün gökyüzündeki Venüs ile Neptün üçgeni, ofiste her zamanki sahne ışıklarını kendi rızanla bir başkasına devretmeni sağlıyor. Birlikte yürüttüğünüz bir projede, sessiz ve geri planda kalan bir iş arkadaşının katkılarını yöneticilerin önünde dile getirerek onun parlamasına izin vereceksin. Bu cömertliğin, gerçek liderliğin ta kendisi.

İş hayatındaki bu yüce gönüllülük, mesai sonrasında günlük hayatına karmik bir iyilik olarak geri dönüyor. Kasada beklerken arkandaki kişinin kahvesini ödemek veya sokaktaki bir canlıya yardım etmek gibi rastgele yapacağın iyilikler, çarşamba gününü manevi bir doyuma ulaştıracak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerin senin başkalarına gösterdiğin bu merhametli ve cömert tavrına uzaktan şahit olup sana bir kez daha hayran kalacak. Aranızdaki saygı ve gurur, akşamınızı çok romantik bir yemeğe dönüştürüyor. Bekar bir Aslan burcu isen, yaptığın ufak iyiliğe şahit olan veya bizzat iyiliği yaptığın kişiyle aranda, sadece çekime değil aynı zamanda derin bir insani hayranlığa dayanan büyüleyici bir tanışma yaşanacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...