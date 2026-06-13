Sevgili Aslan, bu pazar gününü her zamanki gibi göz önünde olmak yerine, arka planda kalarak gönüllü bir işe veya başkalarına yardıma ayırıyorsun. Belki bir barınağa gidiyor, belki de taşınan bir komşuna el uzatıyorsun. Yaptığın fedakarlığın yeterince takdir edilmediğini hissetmek ise Venüs ve Chiron karesinin de etkisiyle kalbinde hafif bir kırgınlık uyandırabilir.

İyilik yaparken alkış beklememeyi deneyimlediğin çok asil bir gün. İnsanların sana anında minnettar olmaması, senin yaptığın değerli işin kıymetini düşürmez. Işıksız sahnelerde de ne kadar yüce bir kalbe sahip olduğunu kendine kanıtlıyorsun.

Peki ya aşk? Bekar bir Aslan isen, en gösterişsiz halinle, üzerinde eski kıyafetlerle yardım işlerine koştururken; senin bu doğal ve merhametli haline hayran kalan sürpriz biriyle göz göze gelebilirsin. Gerçek çekim vitrinde değil, kalptedir. İlişkisi olan bir Aslan isen, partnerin senin yorulduğunu görüp akşam için sessizce ortamı toparladığında, beklentisiz sevginin ne kadar güvenli olduğunu hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...