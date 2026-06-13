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Aslan Burcu right-white
14 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 14 Haziran Pazar gününüz nasıl geçecek? 14 Haziran Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu pazar gününü her zamanki gibi göz önünde olmak yerine, arka planda kalarak gönüllü bir işe veya başkalarına yardıma ayırıyorsun. Belki bir barınağa gidiyor, belki de taşınan bir komşuna el uzatıyorsun. Yaptığın fedakarlığın yeterince takdir edilmediğini hissetmek ise Venüs ve Chiron karesinin de etkisiyle kalbinde hafif bir kırgınlık uyandırabilir.

İyilik yaparken alkış beklememeyi deneyimlediğin çok asil bir gün. İnsanların sana anında minnettar olmaması, senin yaptığın değerli işin kıymetini düşürmez. Işıksız sahnelerde de ne kadar yüce bir kalbe sahip olduğunu kendine kanıtlıyorsun.

Peki ya aşk? Bekar bir Aslan isen, en gösterişsiz halinle, üzerinde eski kıyafetlerle yardım işlerine koştururken; senin bu doğal ve merhametli haline hayran kalan sürpriz biriyle göz göze gelebilirsin. Gerçek çekim vitrinde değil, kalptedir. İlişkisi olan bir Aslan isen, partnerin senin yorulduğunu görüp akşam için sessizce ortamı toparladığında, beklentisiz sevginin ne kadar güvenli olduğunu hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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