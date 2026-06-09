Sevgili Aslan, bugün Ay ile Neptün kavuşumu seni maddi ve ruhsal paylaşımlar söz konusu olduğunda biraz savunmasız bırakabilir. Çok sevdiğin birine yardım etme isteğin o kadar yoğun ki, kendi bütçeni zora sokacak finansal sözler verebilirsin. İyilik yaparken kendi güvenlik alanını ihlal etmemeye, özellikle para meselelerinde duyguların yerine mantığını daha fazla devrede tutmaya özen göstermelisin.

Ortaklı gelirlerde, vergi, nafaka veya banka işlemlerinde gözden kaçan detaylar veya kaybolan bir fatura gün ortasında ufak bir stres yaratabilir. Bugün dijital işlemlerde paranın doğru hesaba gidip gitmediğini mutlaka ikinci kez kontrol etmelisin. Yanılgılara açık olan bu gökyüzünde kontrol sende olmalı.

Peki ya aşk? Beklentilerin ve hayallerin yıkılabileceği, sarsıcı ama öğretici bir yüzleşme gününe hazır ol. Partnerinin uzun zamandır sana söylediği beyaz sandığı bir yalanı bugün aniden keşfedebilirsin. Gerçeği öğrenmek kalbini kırsa da seni anlamayan ya da gerçekleri saptıran birinden kurtulmak üzerindeki yüklerden arınmanı sağlayacaktır. Bekarsan, sırları olan, sana kendini olduğundan çok farklı, belki çok daha zengin veya statülü gösteren birinin aslında bir balon olduğunu fark edip ondan hızla uzaklaşacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...