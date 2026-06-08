Sevgili Aslan, bugün Venüs ile Jüpiter'in kavuşumu, senin on ikinci evinde, yani ruhunun en saklı bahçesinde gerçekleşiyor. Bugün sahnede, spot ışıklarının altında olmak yerine, tamamen kendi içine dönmek, sessizliğin ve yalnızlığın huzuruna sığınmak isteyeceksin. Gözlerden uzak kaldıkça ruhsal bereketinin nasıl arttığını görüp şaşıracaksın.

Bilinçaltındaki eski kırgınlıkların, affedemediğin kişilerin ve geçmiş yaraların üzerine bugün adeta ılık, şifalı bir su dökülüyor. Seni koruyan gizli bir elin, ilahi bir adaletin varlığını da hissedeceksin. Hiç kimseye duyurmadan yaptığın gizli bir iyilik veya birine uzattığın şefkat eli, sana evrenin en güzel mucizeleri olarak geri dönecek.

Peki ya aşk? İlişkini dış dünyanın meraklı gözlerinden saklamak, partnerinle baş başa ve kimsenin bilmediği gizli dünyanda kaybolmak isteyeceğin bir gün olacak. Gösterişli mekanlar yerine baş başa kalacağınız sessiz bir ortam, ruhlarınızı birbirine mühürleyecektir. Bekarsan, henüz kimseye anlatmaya hazır hissetmediğin, tamamen ruhsal ve çok derinden gelişen gizli bir hayranlık veya platonik bir aşk, kalbinde yumuşacık bir umut çiçeği açtırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...