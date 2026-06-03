Sevgili Aslan, bugün Merkür ile Neptün karesi ortak kaynaklar, borçlar ve miras konularında tam bir zihin karmaşası yaratıyor. Kredi kartı ekstrelerini yanlış okumak, unuttuğun bir vergi borcuyla karşılaşmak veya bir abonelik iptalini atlamak bütçende gereksiz delikler açabilir. Finansal verilerini hayal dünyasından çıkarıp tamamen somut matematikle yönetmelisin.

Bunun yanı sıra, başkalarından beklediğin finansal desteklerde veya sözlerde yanılgıya düşebilirsin. 'Ben hallederim' diyen bir yakınına güvenerek aldığın borç yükü günün sonunda tamamen senin omuzlarına kalabilir. Kimsenin vaadine güvenmeden, kendi cebindeki nakde göre hareket etmelisin.

Peki ya aşk? Derin güvensizliklerini ve kıskançlıklarını partnerine yansıtarak aranızdaki güven bağını zedeleyebilirsin. Kafanda kurduğun asılsız senaryoları gerçekmiş gibi ona sunmak büyük bir kriz yaratabilir. Bekarsan, yoğun bir tutku hissettiğin ama aslında senin için tamamen kırmızı bayraklarla dolu olan toksik bir çekime karşı mantığını devreye sokmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...