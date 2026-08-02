Sevgili Aslan, bugün Chiron kariyer ve toplum önündeki duruş alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor, ve bu enerji aşkta da görülme ihtiyacınla temas ediyor. İlişkin varsa, partnerinin seni yeterince övmediğini, başarılarını fark etmediğini düşündüğün anlar olmuş olabilir. Bu beklentini ona hiç söylemeden içinde biriktirmek yerine, “seni bana gururla bakarken görmek istiyorum” demeyi dene; bu cümle onu şaşırtacak kadar dokunaklı gelecek.

Bekarsan, seni fark etmeyen birinin peşinden koşup, seni zaten fark eden birine önem vermeme eğiliminde olabilirsin. Bugün gözünü, seni parlatmaya çalışan değil, seni zaten parlak gören birine çevirmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…