Sevgili Aslan, bugün Kova Dolunayı tam karşı burcunda, yani ilişkiler alanında gerçekleşiyor ve bu yılın senin için en güçlü ilişki dolunaylarından biri oluyor. İlişkin varsa, ilişkinin geleceğine dair ciddi bir karar bugün gündemine gelebilir. Evlilik, nişan ya da birlikte atılacak büyük bir adım Dolunay’ın netliğiyle konuşulmaya başlıyor. Bugün “bu ilişki nereye gidiyor?” sorusunun cevabı belirginleşiyor. Uzun süredir beklediğin netlik nihayet geliyor.

Bekarsan, niyetini açıkça belli eden, sana ciddi yaklaşan biri bugün hayatına girebilir. Oyun oynamayan, ne istediğini net söyleyen bu kişi, Dolunay’ın dürüst enerjisiyle kendini açıkça gösteriyor. Belirsizlikten yorulmuş biri olarak bu netliği takdir ediyorsun. Karşılığında sen de ne istediğini açıkça ortaya koymalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…