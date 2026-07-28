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Aslan Burcu right-white
29 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.07.2026 - 18:01
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Aslan ve yükselen Aslan burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 29 Temmuz Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 

29 Temmuz Çarşamba günü Aslan ve yükselen Aslan burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Kova Dolunayı tam karşı burcunda, yani ilişkiler alanında gerçekleşiyor ve bu yılın senin için en güçlü ilişki dolunaylarından biri oluyor. İlişkin varsa, ilişkinin geleceğine dair ciddi bir karar bugün gündemine gelebilir. Evlilik, nişan ya da birlikte atılacak büyük bir adım Dolunay’ın netliğiyle konuşulmaya başlıyor. Bugün “bu ilişki nereye gidiyor?” sorusunun cevabı belirginleşiyor. Uzun süredir beklediğin netlik nihayet geliyor.

Bekarsan, niyetini açıkça belli eden, sana ciddi yaklaşan biri bugün hayatına girebilir. Oyun oynamayan, ne istediğini net söyleyen bu kişi, Dolunay’ın dürüst enerjisiyle kendini açıkça gösteriyor. Belirsizlikten yorulmuş biri olarak bu netliği takdir ediyorsun. Karşılığında sen de ne istediğini açıkça ortaya koymalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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